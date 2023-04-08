به گزارش خبرنگار مهر، حسین رمضانی صبح شنبه در نشست هماهنگی جشن بزرگ روزه اولی‌ها ضمن تقدیر از همراهی و نگاه ویژه مجموعه سپاه ناحیه دیلم اظهار داشت: همراهی و همکاری مجموعه سپاه ناحیه دیلم با مجموعه آموزش و پرورش شهرستان در کارهای فرهنگی انگیزه و قوت قلبی برای ما در ادامه راه است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیلم افزود: خوشبختانه در سال گذشته ارتباط و تعامل خوبی بین دو مجموعه برقرار بود که منجر به برگزاری خوب برنامه‌های فرهنگی همچون راهیان نور بود.

وی گفت: امسال در صدد هستیم جشن روزه اولی‌ها را با حضور ۳۰۰ نفر از دانش آموزان روزه اولی در دیلم برگزار کنیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیلم ادامه داد: این جشن ویژه دانش‌آموزانی است که امسال اولین سالی است که به آنها روزه واجب شده برگزار می‌شود.

رمضانی گفت: این مراسم با همکاری سپاه ناحیه دیلم در جوار شهدای گمنام شهر دیلم تحت عنوان جشن تکلیف و عبادت برگزار می‌شود و در پایان آن نیز با ضیافت افطاری از روزه اولی‌ها پذیرایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین مراسمی برای کودکان و نوجوانانی که به سن تکلیف می‌رسند، قطعاً مفید است و باعث تشویق آنها برای انجام فریضه الهی خواهد بود.

ثمرات خوب اردوی راهیان نور بین دانش آموزان

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) شهرستان دیلم در این نشست ضمن تقدیر از اقدامات خوب مجموعه آموزش و پرورش در شهرستان گفت: یکی از اقدامات شایسته آموزش و پرورش در سال گذشته برگزاری اردوهای راهیان نور بود که خوشبختانه ثمرات و بازتاب خوبی در بین دانش‌آموزان و جامعه هدف داشت.

سرهنگ پاسدار محمد سلیمی افزود: امسال نیز همچون سال گذشته و در راستای همکاری و تعامل خوب بین آموزش و پرورش و سپاه، جشن بزرگ و افطاری ویژه روزه اولی‌ها در شهرستان دیلم برگزار خواهد شد.

سرهنگ پاسدار سلیمی افزود: در این مراسم از کنکوری‌های موفق بسیجی شهرستان نیز تقدیر خواهد شد.

وی ادامه داد: در راستای اقدامات فرهنگی دو مجموعه پس از ماه مبارک رمضان درصدد هستیم اردوی زیارتی کرمان به قصد زیارت مرقد مطهر شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی عزیز را برگزار کنیم.