به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی اظهار کرد: سال گذشته چند فقره سرقت در مسیرهای جاده‌ای اندیمشک به اهواز و اهواز به آبادان رخ داد که بلافاصله دستور قضائی برای رسیدگی به موضوع صادر و عوامل آن دستگیر و بازداشت شدند و پس از انجام تحقیقات لازم و صدور کیفرخواست در دادسرای مرکز استان، شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به اتهام آنان رسیدگی و رأی این پرونده را صادر کرد.

وی ادامه داد: طبق رأی صادره متهم ردیف اول این پرونده به اتهام مباشرت در محاربه از طریق راهزنی مسلحانه، به مدت ۳۵ سال و متهم ردیف دوم نیز به اتهام معاونت در همین عنوان جرم، به تحمل ۱۵ سال و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شدند.

دهقانی گفت: شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پس از اعتراض وکلای متهمین، فرجام‌خواهی آنان را وارد ندانست و رأی صادره را تأیید کرد که این رأی قابل اجرا است.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان با تاکید بر برخورد قاطعانه با عوامل ناامنی و بی‌نظمی در استان تصریح کرد: برخورد قاطع و بازدارنده با کسانی که امنیت مردم و جامعه را به مخاطره می‌اندازند و آسایش و آرامش آنان را به هم می‌زنند در دستور کار ویژه دادگستری استان است.