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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۳۴

رئیس کل دادگستری خوزستان خبر داد؛

۳۵ سال حبس برای متهم پرونده راهزنی جاده‌های خوزستان

۳۵ سال حبس برای متهم پرونده راهزنی جاده‌های خوزستان

اهواز - رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: دیوان عالی کشور حکم شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز استان در خصوص متهمان پرونده راهزنی در جاده‌های این استان را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی اظهار کرد: سال گذشته چند فقره سرقت در مسیرهای جاده‌ای اندیمشک به اهواز و اهواز به آبادان رخ داد که بلافاصله دستور قضائی برای رسیدگی به موضوع صادر و عوامل آن دستگیر و بازداشت شدند و پس از انجام تحقیقات لازم و صدور کیفرخواست در دادسرای مرکز استان، شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به اتهام آنان رسیدگی و رأی این پرونده را صادر کرد.

وی ادامه داد: طبق رأی صادره متهم ردیف اول این پرونده به اتهام مباشرت در محاربه از طریق راهزنی مسلحانه، به مدت ۳۵ سال و متهم ردیف دوم نیز به اتهام معاونت در همین عنوان جرم، به تحمل ۱۵ سال و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شدند.

دهقانی گفت: شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پس از اعتراض وکلای متهمین، فرجام‌خواهی آنان را وارد ندانست و رأی صادره را تأیید کرد که این رأی قابل اجرا است.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان با تاکید بر برخورد قاطعانه با عوامل ناامنی و بی‌نظمی در استان تصریح کرد: برخورد قاطع و بازدارنده با کسانی که امنیت مردم و جامعه را به مخاطره می‌اندازند و آسایش و آرامش آنان را به هم می‌زنند در دستور کار ویژه دادگستری استان است.

کد مطلب 5749444

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    نظرات

    • اهواز IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
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      پاسخ
      این چه قانونی ،،،سرقت مسلحانه محسوب میشه اعدام بشن این عتیقه ها

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