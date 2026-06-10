به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: با انجام تشریفات قانونی و رسیدگیهای دقیق قضایی، رأی بدوی پرونده آتشسوزی پارکینگ طبقاتی طالقانی اهواز صادر شد.
وی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی استان برای احقاق حقوق عامه و تسریع در روند رسیدگی به پروندههای مطروحه، افزود: دادگاه در رأی صادره، مقصران این حادثه را به پرداخت خسارات وارده به زیاندیدگان در کوتاهترین زمان ممکن ملزم کرده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: رأی صادر شده مطابق قانون، پس از طی مرحله تجدیدنظر خواهی و قطعیت، قابلیت اجرایی خواهد داشت و دستگاه قضایی تا مرحله اجرای کامل حکم و استیفای حقوق آسیبدیدگان، پرونده را پیگیری خواهد کرد.
دهقانی از دادستان مرکز استان و رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب اهواز به دلیل مدیریت صحیح و تلاش در راستای تسریع در روند رسیدگی و اتخاذ تصمیمات قضایی لازم در این پرونده قدردانی کرد.
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