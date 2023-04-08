به گزارش خبرنگار مهر، احمد غریبی صبح شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت‌ها و مشارکت‌های دستگاه‌های اجرایی در امر جذب، آموزش و توانمندسازی بی سوادان در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم دانش آموزان را مطابق با اصول تعلیم و تربیت اسلامی پرورش دهیم باید تمام مردم و نهادها به آموزش و پرورش کمک کنند و بی شک رسالت و تعالی جامعه و تربیت فرزندان این مرز و بوم که آماده خدمت برای آینده و ساختن ایران اسلامی می‌شوند از وظایف اصلی آموزش و پرورش است.

فرماندار کنگان با یادآوری اهمیت و جایگاه شورای آموزش و پرورش، این شورا را نماد مشارکت همگانی در برنامه ریزی و اداره دستگاه تعلیم و تربیت خواند و افزود: فراهم آوردن زمینه مشارکت همه جانبه سایر نهادها و گروه‌های جامعه در آموزش و پرورش یک ضرورت اجتناب نا پذیر است.

بهبود سرانه فضاهای آموزشی

وی ادامه داد: توجه به نهاد آموزش و پرورش و رشد و بهبود سرانه فضاهای آموزشی شهرستان امری ضروری است.

غریبی درباره لزوم اتکای مدارس و توسعه زیر ساخت‌های آموزشی شهرستان به کمک‌های مردمی و خیرین اظهار کرد: خیرین و کمک‌های مردمی نقش اساسی در توسعه فضاهای آموزشی دارند.

فرماندار کنگان با بیان اینکه آموزش مسائل دینی پس از سن تکلیف دانش آموزان در مدارس بسیار تأثیرگذار است تاکید کرد: مسئولان در ترویج فرهنگ نماز و آموزش احکام دینی در مدارس باید جدیت بیشتری داشته باشند.

وی خواستار استفاده از ظرفیت مشاورین و روانشناسان تربیتی در مدارس در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی شد و بیان کرد: توجه به نامگذاری اماکن آموزشی شهرستان به نام شهدا و فرهنگیان فرهیخته شهرستان و الگو سازی و معرفی چهره‌های ماندگار علمی این شهرستان مد نظر باشد.

غریبی با تاکید بر حفظ تعادل در درس خواندن و مهندسی صحیح منابع افزود: در خصوص دروس تخصصی هر پایه از اولیا و دانش آموزان پایه دوازدهم نیاز سنجی شود که در کدام دروس نیاز به برگزاری کلاس تقویتی و رفع اشکال دارند.

برپایی کلاس‌های تقویتی

وی گفت: استفاده از نمونه سوالات سال‌های قبل یا برگزاری آزمون شبهه نهایی جهت بهبود و یادگیری بهتر دانش آموزان و آمادگی بیشتر جهت امتحانات نهایی باید مد نظر باشد.

فرماندار کنگان با بیان اینکه همه دانش آموزان نیاز به مشاوره دارند و باید یک تیم مشاوره‌ای در کنار دانش آموزان قرار گیرد افزود: تنظیم برنامه مطالعه برای ایام باقیمانده تا کنکور و امتحانات نهایی توسط مشاور و اجرای یک دوره آموزشی کوتاه و فشرده در زمینه دروس تخصصی مد نظر باشد.

وی تاکید کرد: آماده کردن دانش آموزان برای تست زنی که کمتر روش صحیح خواندن دروس و تست زدن می‌دانند. با توجه به تأثیر ۴۰ درصدی معدل دیپلم در کنکور لازم است توجه خاصی به تقویت توان دانش آموزان برای امتحانات نهایی پایه دوازدهم و دروس تخصصی و عمومی صورت گیرد.

غریبی تصریح کرد: کلاس‌های تقویتی و کار روی نمونه سوالات می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد.