به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا صبح دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان کنگان با محوریت پروژه مهر، ثبتنام دانشآموزان، برنامهریزی امتحانات نهایی و مولدسازی فضاهای آموزشی ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه آموزش و پرورش، فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادهها در استمرار فرآیند آموزش، بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد و پروژه مهر را از مهمترین اولویتهای آموزش و پرورش دانست.
فرماندار کنگان خواستار شناسایی و مستندسازی نیازها و نواقص مدارس شهری و روستایی شهرستان شد و اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت کمیته برنامهریزی، شهرداریها، شوراهای اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی باید برای رفع مشکلات و ارتقای زیرساختهای آموزشی اقدام شود.
وی همچنین آموزش و پرورش را مهمترین بستر فرهنگسازی در حوزه مصرف بهینه انرژی دانست و بر بهرهگیری از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه پنلهای خورشیدی در مدارس، تأکید کرد.
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان کنگان با اشاره به برگزاری امتحانات نهایی، بر تأمین فضاهای مناسب و مجهز برای برگزاری مطلوب آزمونها تأکید کرد و خواستار ساماندهی فرآیند ثبتنام دانشآموزان از طریق اطلاعرسانی شفاف و ایجاد وحدت رویه در مدارس شد.
فرماندار کنگان در ادامه، مولدسازی را یکی از ظرفیتهای مؤثر در توسعه فضاها و امکانات آموزشی برشمرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تأمین منابع و ارتقای زیرساختهای آموزشی شهرستان ضروری است.
فرماندار کنگان در پایان از موفقیت دانشآموزان شهرستان در جشنواره خوارزمی تقدیر کرد و این دستاوردها را حاصل تلاش دانشآموزان، فرهنگیان و خانوادهها دانست و بر حمایت از نخبگان علمی و آموزشی شهرستان تأکید کرد.
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