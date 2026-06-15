به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا صبح دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان کنگان با محوریت پروژه مهر، ثبت‌نام دانش‌آموزان، برنامه‌ریزی امتحانات نهایی و مولدسازی فضاهای آموزشی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش، فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها در استمرار فرآیند آموزش، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد و پروژه مهر را از مهم‌ترین اولویت‌های آموزش و پرورش دانست.

فرماندار کنگان خواستار شناسایی و مستندسازی نیازها و نواقص مدارس شهری و روستایی شهرستان شد و اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت کمیته برنامه‌ریزی، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی باید برای رفع مشکلات و ارتقای زیرساخت‌های آموزشی اقدام شود.

وی همچنین آموزش و پرورش را مهم‌ترین بستر فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف بهینه انرژی دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه پنل‌های خورشیدی در مدارس، تأکید کرد.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان کنگان با اشاره به برگزاری امتحانات نهایی، بر تأمین فضاهای مناسب و مجهز برای برگزاری مطلوب آزمون‌ها تأکید کرد و خواستار ساماندهی فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان از طریق اطلاع‌رسانی شفاف و ایجاد وحدت رویه در مدارس شد.

فرماندار کنگان در ادامه، مولدسازی را یکی از ظرفیت‌های مؤثر در توسعه فضاها و امکانات آموزشی برشمرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منابع و ارتقای زیرساخت‌های آموزشی شهرستان ضروری است.

فرماندار کنگان در پایان از موفقیت دانش‌آموزان شهرستان در جشنواره خوارزمی تقدیر کرد و این دستاوردها را حاصل تلاش دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها دانست و بر حمایت از نخبگان علمی و آموزشی شهرستان تأکید کرد.