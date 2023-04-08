به گزارش خبرگزاری مهر، فعالان و خادمان علوم قرآنی منطقه پدافند هوایی شمال (امام حسن مجتبی (ع)) تهران، صبح امروز (شنبه) در مراسمی با حضور امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش تجلیل شدند.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در این مراسم با بیان اینکه ماه رمضان بهترین فرصت برای یادآوری دستورات و آموزه‌های دینی و قرآنی است، گفت: توسعه فرهنگ قرآن و عترت باید در اولویت امور باشد.

امیر صباحی‌فرد با اشاره به اینکه وقوع انقلاب اسلامی نتیجه اشاعه معارف قرآن و آموزه‌های اهل بیت (ع) در جامعه ایران اسلامی است، خاطرنشان کرد: در عصر کنونی که اکثر جوامع بشری به فضائل اخلاقی و انسانی بی توجه هستند، جامعه اسلامی همواره خدا، توحید و اکرام فضیلت‌های اخلاقی و ارزش‌های انسانی را مد نظر دارد.

وی با تاأکید بر اینکه بهترین مسیر پرورش و جلوگیری از سرگردانی و فریب نسل جوان جامعه انس با قرآن است، اظهار داشت: حضور گرم نوجوانان و جوانان در محافل قرآنی همواره ترویج فرهنگ قرآنی را بیش از پیش تقویت می‌کند.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: بالا بردن بصیرت، ابزاری قدرتمند در برابر جنگ نرم دشمن است که به بهانه‌های مختلف در فضای مجازی و کانال‌های ماهواره‌ای به‌دنبال تشویش اذهان عموم مردم است.