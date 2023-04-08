تکرار سیاست «یکی به میخ یکی به نعل» اروپا در قبال مسئله فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از تشدید خشونت‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین در روزهای اخیر، خشونت‌های اخیر را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با یادآوری عملیات شهادت‌طلبانه که جمعه شب در تل‌آویو، گفت که اتحادیه اروپا این اعمال خشونت‌آمیز را محکوم می‌کند.

بورل خاطرنشان کرد که تشدید خشونت‌ها پس از افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در اماکن مقدس به‌علت استفاده از زور توسط پلیس اسرائیل در مسجد الاقصی رخ داده است.

در بیانیه بورل آمده است: اتحادیه اروپا اعمال خشونت‌آمیز در اماکن مقدس را محکوم و نیاز به حفظ وضعیت این مکان‌ها را یادآوری می‌کند.

این بیانیه همچنین می‌افزاید: ما حملات موشکی بی‌هدف علیه اسرائیل از نوار غزه و خاک لبنان و همچنین حملات تروریستی را که منجر به کشته شدن دو اسرائیلی و زخمی شدن شدید یک نفر شد، به وضوح محکوم می‌کنیم.

این مقام ارشد اروپایی اظهار داشت که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما واکنش باید متناسب باشد. وی توقف فوری خشونت و انجام هر کاری را که باید برای جلوگیری از گسترش درگیری انجام شود، خواستار شد.

این موضع‌گیری بورل در حالی است که تجاوزات صهیونیست‌ها علیه مسجدالأقصی و نمازگزاران فلسطینی و حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و نوار غزه واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشته است.

گفتنی است که طی دو روز اخیر تنش‌ها در فلسطین اشغالی تشدید شده است و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی برخی نقاط جنوب لبنان و نوار غزه را هدف حمله خود قرار داد که گروه‌های مقاومت به آن پاسخ دادند.