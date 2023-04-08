بازگشت دوباره کرونا به اردبیل/۳ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارد

محمد جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پرسه دوباره کرونا در خیابان‌های اردبیل اظهار کرد: بر اساس آخرین وضعیت اعلام شده توسط وزارت بهداشت، هم اکنون شهرستان‌های خلخال، گرمی و اصلاندوز در وضعیت زرد قرار دارند.

وی با بیان اینکه لازم است به صورت جدی دستور العمل‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در اماکن تجمعی و سیستم حمل و نقل عمومی رعایت شود، گفت: بر اساس آخرین وضعیت اعلام شده توسط وزارت بهداشت، هم اکنون شهرستان‌های اردبیل، نمین، پارس آباد، مشگین‌شهر، سرعین، کوثر، بیله سوار و نیر در وضعیت آبی قرار دارند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل بیان کرد: از کلیه افراد بالای ۱۸ سال دارای بیماری زمینه‌ای که از آخرین تزریق واکسیناسیون کووید آن‌ها بیش از شش ماه گذشته است، دعوت می‌شود برای تزریق واکسن دوز یادآور به نزدیک‌ترین واحد بهداشتی محل سکونت خود مراجعه کنند.

جعفرزاده ادامه داد: کلیه مراکز خدمات جامع سلامت، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت در سطح استان آماده تزریق واکسن کووید به مراجعین باشند و ما تلاش می‌کنیم تا با افزایش تخت‌های بیمارستانی و مراقبت‌هایی که انجام می‌شود، زمینه خدمات‌رسانی به بیماران و مبتلایان را فراهم کنیم.