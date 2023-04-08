گفتگوی وزیران خارجه ترکیه و تشکیلات خودگردان درباره تحولات فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با همتای ترکیه‌ای خود تلفنی گفتگو کرد و او را در جریان تازه‌ترین تحولات فلسطین و تجاوزات رژیم صهیونیستی در قدس و مسجدالاقصی قرار داد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، «ریاض الماکی» در تماس تلفنی با «مولود چاووش اوغلو» تازه‌ترین تحولات در کرانه باختری و قدس اشغالی را به اطلاع او رساند و به تجاوزات فزاینده رژیم صهیونیستی در سراسر سرزمین‌های فلسطین به‌ویژه قدس اشغالی و حمله نظامیان اشغالگر به نمازگزاران و معتکفان فلسطینی اشاره کرد.

المالکی همچنین درباره خطرات و عواقب این حملات علیه نمازگزاران مسلمان در مکان مقدسی که مخصوص نماز مسلمانان است، هشدار داد و از حمایت‌های ترکیه از رام الله در مقابله با مشکلات ناشی از تجاوزات رژیم اشغالگر قدردانی کرد.

در این بیانیه همچنین به نقل از وزیر امور خارجه ترکیه بر اهمیت حفظ حرمت مسجد الاقصی و جایگاه قانونی آن تاکید شده است.

اوغلو بر آمادگی ترکیه برای انجام اقدامات لازم به منظور کاهش تنش‌ها تاکید کرد و افزود که آنکارا همیشه در کنار فلسطین خواهد بود.

گفتنی است که طی دو روز اخیر تنش‌ها در فلسطین اشغالی تشدید شده است و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی برخی نقاط جنوب لبنان و نوار غزه را هدف حمله خود قرار داد که گروه‌های مقاومت به آن پاسخ دادند.