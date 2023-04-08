جدیدترین موضع گیری میقاتی درباره حملات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نجیب میقاتی نخست وزیر پیشبرد امور لبنان روز شنبه اعلام کرد کشورش هرگونه حملات زمینی، دریایی و هوایی رژیم صهیونیستی به کشورش را محکوم می کند.

میقاتی روز شنبه نشستی با عبدالله بوحبیب، وزیر امور خارجه لبنان برای پیگیری بررسی حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و راکت های شلیک شده از خاک لبنان به فلسطین اشغالی برگزار کرد.

بر اساس این گزارش، بوحبیب در این دیدار اعلام کرد مقرر شده نامه شکایتی به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت از طریق هیئت نمایندگی لبنان در سازمان ملل ارسال شود.

این نامه شامل تاکید بر پایبندی لبنان به قطعنامه بین المللی ۱۷۰۱ و محکومیت حملات هوایی، زمینی و دریایی رژیم صهیونیستی به لبنان است.