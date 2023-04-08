به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه مالزی می‌گوید این کشور به حفظ حقوق مالکیت خود در دریای جنوبی چین متعهد است.

وزارت خارجه مالزی روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور به طور قاطع به تعهد خود در زمینه حفاظت از حقوق و منافع حاکمیتی خود در دریای چین جنوبی پایبند است.

این بیانیه در واکنش به نگرانی چین در مورد پروژه‌های انرژی مالزی در بخشی از دریای چین جنوبی عنوان شد.

«انور ابراهیم» نخست وزیر مالزی پیش از این و در روز سه شنبه اعلام کرد که چین نگران فعالیت شرکت انرژی دولتی پتروناس در بخشی از دریای چین جنوبی است که مالزی آن را جزء قلمرو خود می‌داند.

نخست وزیر مالزی همچنین گفت که برای مذاکره با چین آماده است. موضوعی که انتقاد مخالفان را در این کشور برانگیخت و معتقدند که انور با این کار حاکمیت مالزی را به مخاطره می‌اندازد.

وزارت خارجه مالزی تاکید کرد که که اظهار نظر نخست وزیر این کشور بدان معناست که مالزی مایل است همه اختلاف‌نظرهای مربوط به دریای جنوبی چین را از مسیر مسالمت آمیز حل کند.

چین مدعی حاکمیت تقریباً بر کل دریای جنوبی چین است، منطقه ای که سالانه حدود ۳ تریلیون دلار تجارت دریایی از طریق آن انجام می شود. کشورهای مالزی، برونئی، فیلیپین، تایوان و ویتنام نیز برخی ادعاهای مالکیتی مشابه را در خصوص دریای جنوبی چین دارند.