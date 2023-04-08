تولید واگن باری در سال گذشته ۴۸ درصد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سید میعاد صالحی مدیرعامل راه‌آهن در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: الحمدالله با تلاش‌های بخش خصوصی و حمایت‌های راه آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم، در سال ۱۴۰۱ با رشد ۴۸ درصدی نسبت به سال گذشته، با سفارش‌گذاری بخش خصوصی ۱۵۹۸ دستگاه واگن باری نو توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شد که رکوردی جدید در تولید ناوگان کشور است.

گفتنی است، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی نیز در نشست با مدیران بخش خصوصی حوزه راه آهن با اشاره به شعار سال و لزوم توجه جدی به مهار تورم و رشد تولید، برنامه وزارت راه و شهرسازی را حمایت از تولید داخلی برای توسعه ناوگان و تکمیل کریدورهای ریلی دانست که با اولویت استفاده از توان داخلی انجام خواهد شد.

به گفته بذرپاش ظرفیت تولید و نوسازی ناوگان باری از ۱۰۸۱ واگن باری در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۹۸ واگن باری در سال ۱۴۰۱ رسید که این افزایش با استفاده از توان بخش خصوصی و تولید داخل صورت گرفته است و این روند در ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهد یافت و در سال ۱۴۰۲ برنامه مفصلی برای نوسازی ناوگان حمل ونقل و به ویژه بخش ریلی در حوزه واگن‌های باری، مسافری و لکوموتیو در نظر گرفته شده است.