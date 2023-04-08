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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۲۰:۵۱

لیگ فوتسال اسپانیا؛

کامبک بارسلونا مقابل پالما در حضور کاپیتان ایران

کامبک بارسلونا مقابل پالما در حضور کاپیتان ایران

تیم فوتسال پالما در دیدار مقابل بارسلونا در لیگ اسپانیا یک امتیاز گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال پالما در چارچوب هفته بیست و پنجم لیگ دسته اول اسپانیا امروز شنبه به مصاف بارسلونا رفت که این بازی با نتیجه تساوی ۴ - ۴ به پایان رسید.

در این دیدار که به میزبانی بارسا برگزار شد، حسین طیبی ملی پوش ایرانی برای پالما به میدان رفت.

پالما بازی بسیار خوبی به نمایش گذاشت و حتی از حریف خود ۴ بر ۲ پیش افتاد اما در نهایت بارسا کامبک زد و کار را به تساوی کشاند.

مسلم اولادقباد دیگر بازیکن ایرانی پالما به دلیل آسیب دیدگی به این مسابقه نرسید.

پالما با این نتیجه ۵۶ امتیازی شد تا با یک امتیاز کمتر از بارسا همچنان در رده دوم جدول باشد.

پالما و بارسلونا در این فصل دو بار دیگر با هم روبرو شده بودند. نخستین بار در بازی رفت لیگ اسپانیا که پالما در خانه خود به پیروزی رسید. بازی دوم هفته گذشته در نیمه نهایی کوپادل‌ری برگزار شد که بارسلونا با پیروزی ۵ بر ۱ برابر پالما فینالیست و در نهایت قهرمان این رقابتها شد.

کد مطلب 5749761

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