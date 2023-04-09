شکست تیم احمدعباسی در لیگ اسپانیا قبل از بازگشت به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از بازی‌های هفته بیست و پنجم لیگ فوتسال اسپانیا شب گذشته تیم واین آلبالی در والدپنیاس میزبان تیم شوتا بود. این مسابقه که با حضور سعید احمدعباسی بازیکن ایرانی در تیم آلبالی همراه بود، با نتیجه ۳ بر ۲ به سود شوتا به پایان رسید.

احمدعباسی در این دیدار موفق به گلزنی نشد. این بازیکن به زودی برای پیوستن به اردوی تیم ملی فوتسال به ایران باز می‌گردد.

آلبالی در حال حاضر با ۳۷ امتیاز در رده هفتم جدول لیگ اسپانیا حضور دارد.

در دیگر بازی این هفته تیم پالما با حسین طیبی بازیکن ایرانی میهمان بارسلونا بود. این بازی با تساوی ۴-۴ به پایان رسید.