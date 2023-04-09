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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۴۱

پول برای بلیت هم نیست؟

بلاتکلیفی دوبازیکن و یک مربی تیم ملی فوتسال برای بازی باازبکستان!

بلاتکلیفی دوبازیکن و یک مربی تیم ملی فوتسال برای بازی باازبکستان!

باوجود شروع اردوی تیم ملی فوتسال ایران برای بازی مقابل ازبکستان هنوز شرایط برای سفر دو لژیونر و یک مربی تیم ملی به ایران و حضور در این اردو فراهم نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران روزهای ۲۷ و ۲۹ فروردین در دیدارهایی تدارکاتی در تهران به مصاف تیم ملی ازبکستان می‌رود. این مسابقه بیش از هرچیزی تحت تاثیر مشکلات مالی فدراسیون فوتبال قرار گرفته است؛ اتفاقی که روز گذشته باعث شد بازیکنان تیم ملی تا آستانه اخراج از هتل المپیک، محل برگزاری اردوی ایران پیش بروند.

باوجود تهدید مسئولان هتل المپیک در نهایت با پادرمیانی‌های صورت گرفته، تیم ملی همچنان در این هتل حضور دارد و بازیکنان هم تا ظهر امروز در اتاق‌هایشان حضور داشتند.

اما مشکلات فدراسیون فوتبال به همین مورد ختم نمی‌شود. در حال حاضر حسین طیبی و سعید احمدعباسی دو بازیکن لژیونر فوتسال ایران در کشور اسپانیا هستند که به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند.

این بازیکنان که روز گذشته به ترتیب برای پالما و واین آلبالی در لیگ اسپانیا بازی کردند، در انتظار صادر شدن بلیت پرواز به ایران از سوی فدراسیون هستند که این اتفاق تا ظهر امروز انجام نشده است.

وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: علاوه بر طیبی و احمدعباسی، شهاب سفال منش مربی تیم ملی هم هست که در خارج از ایران (کانادا) زندگی می‌کند. باید برای دو بازیکن و این مربی بلیت تهیه بشود. همچنان منتظر تهیه بلیت برای این سه نفر هستیم تا به اردوی تیم ملی اضافه بشوند.

کد مطلب 5750505

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