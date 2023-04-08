جان باختن راکب موتور سیکلت در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر طالبی اظهار کرد: در پی تماس مردمی با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف شدید بین موتورسیکلت و ۲ دستگاه خودرو در کمربندی خرمشهر رشت، بلافاصله مأموران راهنمایی و رانندگی به محل حادثه اعزام شدند.
وی با بیان اینکه یک دستگاه موتورسیکلت حین تردد در مسیر ابتدا با خودرو برلیانس تصادف و پس از واژگونی با کامیون برخورد کرده است، افزود: در این حادثه راکب موتورسیکلت که مردی ۳۱ ساله بود به بیمارستان منتقل و به علت شدت جراحات وارده جانباخت.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان تصریح کرد: کارشناسان علت وقوع این حادثه را بیاحتیاطی راکب موتورسیکلت به علت عدم توجه به جلو و نقص ماده ۱۸۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی عنوان کردند.
سرهنگ امیر طالبی با اشاره به اینکه استفاده از کلاهایمنی در این حادثه با شدت صدمات جانی کمتر همراه بود، ادامه داد: متأسفانه با تمام اقدامات صورت گرفته توسط پلیس در این حوزه، این روزها راکبان موتورسیکلت به بهانههای مختلف از کلاه ایمنی استفاده نمیکنند.
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