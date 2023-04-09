اقتصاد ملی باید در دست مردم باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم در دیدار جمعی از مدیران خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با وی، با اشاره به اهمیت نامگذاری شعار امسال به عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، تاکید کرد: برای تحقق حقیقی و عملیاتی شعار سال همکاری تمام مسئولان با یکدیگر ضروری است.

وی استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات ۱۰۰ درصدی برای تحقق شعار سال را ضروری دانست و افزود: تمام اقدامات باید به صورت جدی انجام شود.

حجت الاسلام آل هاشم به برخی از الزامات عملیاتی شدن شعار سال اشاره کرد و گفت: همکاری مسئولان، پیگیری اقدامات، مشارکت دادن مردم در رابطه با مسائل رشد اقتصاد و رشد تولید، دانش بنیان کردن اقتصاد ملی و بهره گیری از افراد تحصیلکرده و متخصص از جمله موارد اساسی برای دستیابی به تحقق شعار است.

وی همچنین با اشاره به عملیاتی شدن انتقال حساب‌های شرکت مس سونگون به استان گفت: آذربایجان شرقی یک استان معدنی است و در رابطه با بخش معدن کارهای زیادی می‌توانیم انجام دهیم.