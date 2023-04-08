امروزه مهم ترین شیوه دشمن راه اندازی جنگ شناختی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا عصر شنبه در کارگاه آموزش خبرنگاری در املش با اشاره به نقش مهم اصحاب رسانه در آگاهی بخشی و هدایت افکار عمومی در عصر جهاد تبیین، اظهار کرد: نقش رسانه به عنوان عنصر آگاهی بخش در جامعه بسیار تأثیر گذار بوده تا جائیکه خبرنگاران در جهت امید آفرینی در جامعه تلاش کرده نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کنند.

وی به سخنرانی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در نوروز اشاره کرد و افزود: دشمن از امیدواری و خوشحالی مردم ایران اسلامی خشمگین می‌شود، بنابراین امید آفرینی سلاح مهم مقابله با توطئه رسانه‌ای دشمن است.

رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان با تاکید بر اینکه اصحاب رسانه در عصر جهاد تبیین با تاسی از فرمان رهبر معظم انقلاب به مقابله با تحریف‌های رسانه‌ای دشمن پرداختند، گفت: اصحاب رسانه به عنوان افسران جنگ نرم با تکیه بر رسالت خبری و آگاه‌سازی و بیان حقیقت در خط مقدم جنگ رسانه بودند.

وی با بیان اینکه امروزه مهم‌ترین شیوه توطئه دشمن، به راه انداختن جنگ شناختی است، ادامه داد: خبرنگاران همواره در میدان مبارزه با کمترین امکانات، بر مبنای رسالت ذاتی خود مخلصانه و مجاهدانه گام بر می‌دارند.

گفتنی است؛ کارگاه آموزشی خبرنگاران به همت بسیج رسانه املش با حضور رئیس سازمان بسیج رسانه استان، فرمانده سپاه املش و همچنین خبرنگاران و فعالان مجازی برگزار شد.

لازم به ذکر است؛ در این دوره آموزشی که با هدف ارتقا سواد رسانه‌ای تشکیل شد حدود ۵۰ نفر از علاقه مندان به حرفه خبرنگاری حضور داشتند و از مباحث آموزشی این کارگاه بهره مند شدند.