فعالان اقتصادی از ظرفیت تعهد مالیاتی در عرصه گردشگری استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر؛ علی اصغر شالبافیان عصر امروز در جلسه ستاد خدمات سفر استان خراسان شمالی در سالن جلسات شهدای دولت استانداری با اشاره به لزوم تبدیل استان خراسان شمالی از استان معبر به استان مقصد میانی اظهار کرد: این خواسته از جمله تأکیدات اصلی رهبر انقلاب در سفر به استان بوده است.
وی معرفی ظرفیتهای اقتصادی، معیشتی و گردشگری استان به مسافران و زائران عبوری را مورد تاکید قرار داد و گفت: این موضوع راهبردی تکلیفی است که باید برای این امر اقدامات لازم انجام شود.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: معرفی استان باید به صورت جدی انجام شود و این معرفی به صورت اقدامات منسجم در طول سال مستلزم استمرار است تا بهره برداری لازم انجام شود.
وی با اشاره به ظرفیت پخش ظرفیتهای گردشگری استانها در شبکههای استانهای مختلف افزود: پخش ظرفیتهای گردشگری در شبکههای استانی میتواند نتایج موثرتری از نمایش در شبکههای سراسری داشته باشد.
شالبافیان همچنین از گذر یک سوم مسافران استانهای مختلف از خراسان شمالی خبر داد و گفت: بهکارگیری راهنمایان گردشگری برای معرفی ظرفیتهای استان اقدام مهمی است که میتواند در صفحات فضای مجازی بازخورد مناسبی داشته باشد.
وی استفاده از ظرفیتهای قانونی برای پرداخت هزینههای قابل قبول مالیاتی در امور گردشگری و معرفی استان و کشور را ظرفیت مهمی در عرصه ورود فعالین اقتصادی به این عرصه دانست و ادامه داد: استفاده از تجربیات ستاد خدمات سفر از جمله خواستههای مجموعههای مختلف است که میتواند اثرات آن را در آینده مشاهده کرد.
معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در انتها بر استفاده از مناسبتهای خاص تاکید کرد و گفت: روزهای دهه پایانی ماه صفر و همچنین فصل تابستان زمانهای مهمی در معرفی خراسان شمالی است که میتواند ستاد خدمات سفر اقدامات خود را ادامه دهد.
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