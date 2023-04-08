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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۲۰:۰۶

استاندار کردستان:

طرح جامع گردشگری صلوات آباد سنندج باید سال آینده تکمیل شود

طرح جامع گردشگری صلوات آباد سنندج باید سال آینده تکمیل شود

سنندج- استاندار کردستان گفت: طرح جامع منابع طبیعی و گردشگری صلوات آباد سنندج باید تا یک سال آینده به اجرا درآید و تمام ظرفیت های استان برای تحقق این مهم به کار گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا عصر شنبه در جلسه ویژه طرح جامع گردشگری منطقه صلوات آباد سنندج اظهار کرد: صلوات آباد ظرفیتی اجتماعی در محدوده شهرستان سنندج است که باید از این ظرفیت به نحو احسن بهره گرفت.

وی افزود: روزهای تعطیل چند هزار نفر در گردنه موجود در صلوات آباد حضور پیدا می‌کنند و از چشم انداز آن لذت می‌برند لذا می‌توان مجموعه‌ای مناسب از لحاظ منابع طبیعی، گردشگری و تفریحی در این منطقه ایجاد کرد.

استاندار کردستان بر انجام کار جدی تر و با سرعت بیشتر در این محدوده تأکید کرد و گفت: تکلیف وضعیت مشاور و تخصیص اعتبار این طرح باید با سرعت بیشتری مشخص شود و امور اجرایی آن تا سال آینده به اتمام برسد.

زارعی کوشا اظهار داشت: اجرای این طرح کار یک دستگاه نیست و پروژه‌ای استانی محسوب می‌شود که همه دستگاه‌ها در آن دخیل اند و باید مشارکت داشته باشند.

وی تصریح کرد: این طرح یکی از مهمترین پروژه‌های عمرانی استان است که اجرای آن حضور جدی مدیران را می‌طلبد.

استاندار کردستان تأکید کرد: باید تا ۶ ماه آینده بخشی از کار اجرا و تا یک سال آینده طرح انجام شود.

کد مطلب 5749857

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