دستگیری مجرم فراری پس از تعقیب و گریز در شوش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح الله یاری‌زاده با اعلام این خبر افزود: عوامل یگان امداد فرماندهی شوش حین گشت زنی به راکب یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک و پس از تعقیب و گریز طولانی وی را دستگیر کردند.

وی افزود: این مجرم فراری به همراه خود افشانه اشک‌آور، چاقو و ساطور و یک دستگاه موتورسیکلت با مشخصه‌های مخدوش داشت.

سرهنگ یاری زاده ادامه داد: عوامل یگان امداد فرماندهی انتظامی شوش همچنین در عملیاتی دیگر یک دستگاه موتورسیکلت دارای سابقه سرقت مسلحانه از شهرستان دزفول را در مخفیگاه این مجرم کشف کردند.

فرمانده انتظامی شوش افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شد.

سرهنگ یاری زاده گفت: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا عوامل فرماندهی انتظامی شوش نسبت به دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام کنند.