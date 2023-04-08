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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۲۲:۱۶

فرمانده سپاه لرستان خبر داد؛

توزیع ۲۱ هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان لرستان

توزیع ۲۱ هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان لرستان

خرم‌آباد- فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان از توزیع ۲۱ هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ۲۱ هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان استان لرستان توزیع می‌شود.

وی عنوان کرد: از این تعداد، پنج هزار بسته خرم آباد و از سوی سپاه ناحیه خرم آباد توزیع می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به توزیع این بسته‌های معیشتی به صورت محله محور توسط حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بیان داشت: ارزش ریالی هر بسته معیشتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

سردار کشکولی، مجموع ارزش ریالی این بسته‌های معیشتی را ۳۱ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این بسته‌های معیشتی شامل مرغ، روغن، برنج، حبوبات و… است.

کد مطلب 5749937

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