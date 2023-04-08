توزیع ۲۱ هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ۲۱ هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان استان لرستان توزیع میشود.
وی عنوان کرد: از این تعداد، پنج هزار بسته خرم آباد و از سوی سپاه ناحیه خرم آباد توزیع میشود.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به توزیع این بستههای معیشتی به صورت محله محور توسط حوزهها و پایگاههای مقاومت بیان داشت: ارزش ریالی هر بسته معیشتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
سردار کشکولی، مجموع ارزش ریالی این بستههای معیشتی را ۳۱ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این بستههای معیشتی شامل مرغ، روغن، برنج، حبوبات و… است.
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