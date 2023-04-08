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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۲۲:۲۳

در گفت و گو با رسانه‌ها مطرح شد؛

پخش زنده مراسم احیای شب‌های قدر در صدا و سیمای مرکز لرستان

پخش زنده مراسم احیای شب‌های قدر در صدا و سیمای مرکز لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان از پخش زنده مراسم احیای شب‌های قدر دو شهر خرم‌آباد و بروجرد در صدا و سیمای مرکز این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شیروی امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: شبکه استانی لرستان برای بهره بردن هر چه بهتر مخاطبان از فضای معنوی و نورانی ماه مبارک رمضان ویژه برنامه‌هایی را در صدا، سیما، خبر و فضای مجازی فراهم کرده است.

وی با اشاره به پخش زنده مراسم احیاءشب‌های قدر در دو نقطه از شهر خرم آباد و شهرستان بروجرد، گفت: برنامه ریزی لازم برای پوشش و پخش مراسم پر فیض شب‌های قدر در روستاها از شبکه‌های سراسری و استانی نیز انجام شده است.

مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان با اشاره به اهمیت روز جهانی قدس، گفت: صدا و سیمای مرکز لرستان برای پوشش باشکوه و حماسه حضور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس از شبکه‌های استانی و ملی آمادگی کامل دارد.

کد مطلب 5749940

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