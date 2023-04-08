به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شیروی امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: شبکه استانی لرستان برای بهره بردن هر چه بهتر مخاطبان از فضای معنوی و نورانی ماه مبارک رمضان ویژه برنامه‌هایی را در صدا، سیما، خبر و فضای مجازی فراهم کرده است.

وی با اشاره به پخش زنده مراسم احیاءشب‌های قدر در دو نقطه از شهر خرم آباد و شهرستان بروجرد، گفت: برنامه ریزی لازم برای پوشش و پخش مراسم پر فیض شب‌های قدر در روستاها از شبکه‌های سراسری و استانی نیز انجام شده است.

مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان با اشاره به اهمیت روز جهانی قدس، گفت: صدا و سیمای مرکز لرستان برای پوشش باشکوه و حماسه حضور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس از شبکه‌های استانی و ملی آمادگی کامل دارد.