به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع عبری زبان از شلیک چند راکت از سوریه به سمت بلندیهای اشغالی جولان خبر دادند. آژیر خطر در این منطقه به صدا درآمده است.
برخی منابع خبری گزارش دادهاند که حداقل ۳ موشک از سوریه به سمت رژیم صهیونیستی شلیک شد که یکی در یک منطقه باز نزدیک میتزر و یکی دیگر در سوریه و دیگری در اردن فرود آمد.
همچنین سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی تائید کرد که راکتهایی از سوریه به سمت جولان شلیک شد که یکی از آنها در یک منطقه باز فرود آمد.
المیادین به نقل از رسانههای عبری زبان اعلام کرد که حداقل ۳ موشک از سوریه به منطقه جولان شلیک شده است.
همزمان ارتش اشغالگر اسرائیل از ساکنان ارتفاعات جولان جنوبی خواسته است تا در خانه بمانند و از خانه خارج نشوند.
الجزیره گزارش داده است که ساکنان شهر «میتسار» در ارتفاعات جولان جنوبی این هشدار را دریافت کردهاند.
«نیر دفوری» خبرنگار نظامی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که تل آویو طی ساعات آینده به حمله راکتی به بلندیهای اشغالی جولان از خاک سوریه پاسخ خواهد داد.
جزئیاتی از احتمال آسیب دیدگی و یا تلفات بر اثر شلیک این موشکها تا به این لحظه اعلام نشده است.
منطقه جولان اشغالی، بخشی از استان «القنیطره» در جنوب غرب سوریه است که رژیم صهیونیستی در جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ بخش بزرگی از این منطقه را اشغال و در ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱ به صورت غیرقانونی بخشی از آن را ضمیمه خود کرد، اما جامعه بینالملل هرگز این اقدام تجاوزکارانه را بهرسمیت نشناخته است.
شمار ساکنان جولان اشغالی سوری به حدود ۲۱ هزار نفر میرسد که در چهار روستای باقیمانده سوریه پس از اشغال این فلات یعنی «مجدل شمس، بقعاثا، عین قنیا و مسعده» ساکن هستند و با طرحهای متوالی اشغالگران صهیونیست برای سلطه بر این اراضی و یهودیسازی آن با توسل به زور، مواجه هستند.
صهیونیستها بلندیهای جولان را موقعیتی راهبردی برای خود میدانند، این موضوع را از نظر نظامی نیز میتوان تطابق داد، چرا که بخشهای زیادی از فلسطین اشغالی زیر تسلط آن قرار دارد، علاوه بر اینکه این منطقه از اهمیت آبی برای رژیم صهیونیستی برخوردار است صهیونیستها به شدت نگران حضور محور مقاومت در جولان اشغالی هستند. مسئلهای که باعث شده صهیونیستها کنترل و امکانات نظامی امنیتی خود در این منطقه را چند برابر کنند.
جولان در سه حوزه امنیت نظامی، امنیت اقتصادی و امنیت جمعیتی بر امنیت رژیم صهیونیستی تأثیر مستقیم دارد و خروج از ارتفاعات جولان به منزله افزایش تهدید امنیت رژیم صهیونیستی است. این رژیم به هیج وجه حاضر به پس دادن جولان به دلایل فوق الذکر نیست. بارزترین جایگاه جولان جایگاه سوق الجیشی آن است. همانطور که در ابتدا اشاره کردیم بلندیها سبب اشراف و برتری نیروهای نظامی یک طرف بر طرف دیگر میشود. این بلندیها همچنین به مثابه دیواره قابل اعتمادی تلقی میشود.
فقدان عمق استراتژیک در رژیم صهیونیستی، تل آویو را از منطقه جولان در معرض تهدید قرار داده و نزدیکی دمشق به جولان همین شرایط را برای پایتخت سوریه رقم زده است؛ به ویژه که اخیراً هم رژیم صهیونیستی حملاتی از جولان اشغالی به جنوب دمشق داشت.
صهیونیستها اخیراً تحرکات خود را در جولان تشدید کردهاند که از جمله آن میتوان به توسعه شهرک سازی در این منطقه اشاره کرد. در واقع رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی به دنبال تغییر بافت جمعیتی این منطقه است.
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