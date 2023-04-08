هشدار تند رهبر انصارالله یمن به تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «عبدالملک بدرالدین الحوثی»، رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی به شدت به تل آویو نسبت به هرگونه اقدامی علیه سوریه هشدار داد.

رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی گفت: «دشمن صهیونیستی باید بداند که به ازای هر تجاوزی که در سوریه انجام دهد، در داخل مورد حمله قرار خواهد گرفت.»

عبدالملک الحوثی در ادامه افزود: «امیدواریم برادران در سوریه به سمت استراتژی بازدارندگی حرکت کنند.»

سخنان رهبر انصارلله یمن پس از آن بیان می‌شود که برخی منابع اعلام کردند که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مناطقی را در خاک سوریه هدف قرار داده است. پیش از این حمله توپخانه‌ای، رسانه‌های صهیونیستی گفته بودند که ارتش این رژیم تا ساعاتی دیگر به راکت‌های شلیک شده از سوریه پاسخ می‌دهد.

ساعاتی پیش منابع عبری زبان از شلیک چند راکت از سوریه به سمت بلندی‌های اشغالی جولان خبر داده بودند. همچنین آژیر خطر در این منطقه به صدا درآمده است. در همین رابطه برخی منابع اعلام کردند که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اهدافی را در جنوب غرب درعا در خاک سوریه مورد حمله قرار داده است.

برخی منابع خبری نیز گزارش داده‌اند که حداقل ۳ موشک از سوریه به سمت رژیم صهیونیستی شلیک شد که یکی در یک منطقه باز نزدیک میتزر و یکی دیگر در سوریه و دیگری در اردن فرود آمد.

همچنین سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی تائید کرد که راکت‌هایی از سوریه به سمت جولان شلیک شد که یکی از آن‌ها در یک منطقه باز فرود آمد.

المیادین به نقل از رسانه‌های عبری زبان اعلام کرد که حداقل ۳ موشک از سوریه به منطقه جولان شلیک شده است.

«نیر دفوری» خبرنگار نظامی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که تل آویو طی ساعات آینده به حمله راکتی به بلندی‌های اشغالی جولان از خاک سوریه پاسخ خواهد داد.

جزئیاتی از احتمال آسیب دیدگی و یا تلفات بر اثر شلیک این موشک‌ها تا به این لحظه اعلام نشده است.

منطقه جولان اشغالی، بخشی از استان «القنیطره» در جنوب غرب سوریه است که رژیم صهیونیستی در جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ بخش بزرگی از این منطقه را اشغال و در ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱ به صورت غیرقانونی بخشی از آن را ضمیمه خود کرد، اما جامعه بین‌الملل هرگز این اقدام تجاوزکارانه را به‌رسمیت نشناخته است. شمار ساکنان جولان اشغالی سوری به حدود ۲۱ هزار نفر می‌رسد که در چهار روستای باقیمانده سوریه پس از اشغال این فلات یعنی «مجدل شمس، بقعاثا، عین قنیا و مسعده» ساکن هستند و با طرح‌های متوالی اشغالگران صهیونیست برای سلطه بر این اراضی و یهودی‌سازی آن با توسل به زور، مواجه هستند.

همزمان ارتش اشغالگر صهیونیست از ساکنان ارتفاعات جولان جنوبی خواسته است تا در خانه بمانند و از خانه خارج نشوند.

الجزیره نیز گزارش داده است که ساکنان شهر «میتسار» در ارتفاعات جولان جنوبی این هشدار را دریافت کرده‌اند.

هفته گذشته نیز کابینه امنیتی نتانیاهو در پاسخ به راکت‌های شلیک شده از لبنان و غزه حملات محدودی را در غزه و جنوب لبنان انجام داده بود. اوضاع امنیتی در مناطق اشغالی فلسطین به شدت بی ثبات است و برخی کارشناسان گفته‌اند که واکنش ضعیف و حاکی از ترس نتانیاهو به حمله راکتی از خاک لبنان محور مقاومت را به این نتیجه رسانده است که وقت افزایش تنش با تل آویو و پاسخ به تجاوزات اشغالگران است.