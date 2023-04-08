به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار شامگاه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار لرستان با بیان اینکه شرایط تولید مرغ و جوجهریزی در استان نسبت به استانهای دیگر مناسبتر است، لظهار داشت: از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون یک میلیون و ۵۵۰ هزار قطعه جوجهریزی در استان داشتهایم و از تولید کنندگان انتظار داریم جوجه ریزی را تا پایان ماه به میزان مورد نیاز برسانند.
وی در خصوص قیمت نهایی مرغ، گفت: مردم استحضار دارند که قیمت مرغ تکلیفی نیست، بلکه عواملی همچون قیمت جوجه یک روزه، قیمت نهاده، دستمزد کارگر، نسبت بین عرضه و تقاضا و حمل و نقل، بر قیمت مرغ تأثیر گذار است.
استاندار لرستان، عنوان کرد: آنچه که در خصوص بازار مصرف مرغ متوجه مدیریت استان است، نظارت بر تولید و توزیع، همچنین نظارت بر تأمین نهادههای مورد نیاز مرغداران است که به نحو احسن دنبال خواهد شد.
زیویار با اشاره به اینکه قیمت مرغ در استان لرستان نسبت به بسیاری از استانهای همسایه و سطح کشور چند هزار تومان پایینتر است، گفت: ما به دنبال این هستیم که با حفظ منافع تولید کنندگان این فاصله قیمتی را حفظ کنیم.
وی با بیان اینکه موضوع جوجه ریزی روی قیمت ماههای آینده تأثیر خواهد داشت، در خصوص توزیع مرغ منجمد در استان، گفت: مرغ منجمد به اندازه کافی در استان ذخیره شده و حتی اگر به فرض برای ۳۰ تا ۴۰ روز در استان تولید نداشته باشیم، اگرچه چنین سیاستی در استان و کشور دنبال نمیشود، مشکلی از نظر تأمین مرغ مورد نیاز نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه قیمتها به میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد، افزود: ما در حال حاضر مرغ منجمد را به اندازهای که تقاضا وجود داشته باشد به عنوان یک ذخیره استراتژیک در کنار مرغ گرم به بازار تزریق میکنیم تا اگر کم و کسری بود، حق مصرف کننده ضایع نشود.
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