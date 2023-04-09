مشکلات نان صلواتی در طرح هوشمندسازی/راهکار رفع مشکل چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، ماه رمضان و شب‌های قدر که فرا می‌رسد، بازار کارهای خیر و نیکوکارانه نیز رونق می‌گیرد و از کمک به نیازمندان گرفته تا پهن کردن سفرهای افطاری و توزیع نان صلواتی را در شهر مشاهده می‌کنیم.

چه بسیار افراد نیازمندی که نان‌های صلواتی را به سفره خود می‌آورند و با همین برکت روزه خود را افطار می‌کنند.

سال‌های گذشته بسیاری از خیرین با پرداخت هزینه نان یک شیفت نانوایی از نانوا درخواست می‌کردند که نان به صورت صلواتی بین مردم توزیع شود و امسال ماه مبارک رمضان نیز بسیاری از خیرین تمایل به این کار دارند تا به نوعی در ثواب افطاری دادن شریک شوند.

گره در یک کار خیر

اما بعد از تجهیز نانوایی‌ها به کارت‌خوان های هوشمند این اقدام با مشکلاتی رو به رو شده است، چرا که پرداخت مبلغ غیر متعارف و زیاد پول از این کارت‌خوان‌ها شبهه فروش آرد توسط نانوا را به وجود می‌آورد و خیّر نمی‌تواند یک دفعه هزینه یک شیفت نانوایی را پرداخت کند.

هر چند نظارت بر توزیع آرد و جلوگیری از تخلفات احتمالی امری ضروری است ولی باید شرایطی را فراهم کرد که خیرین با سهولت بیشتری اقدامات خیرخواهانه خود را انجام دهند.

جواد مختاری، رئیس اتحادیه آرد و نان شهرستان بیرجند در این زمینه به خبرنگار مهر اظهار کرد: در شرایط فعلی خیرینی که بخواهند در امر خیر توزیع نان صلواتی مشارکت کنند در وهله اول باید به سامانه nanino.ir، سامانه کسب و کار مراجعه و در آنجا درخواست خود را ثبت کنند.

وی بیان‌کرد: خیرین بعد از ثبت درخواست، باید به فرمانداری مراجعه کرده و تأییدیه بگیرند و سپس برای امر خیّر خود می‌توانند به هر نانوایی که تمایل داشتند، مراجعه کنند.

روندهای اداری، هدیه دادن نان را مشکل کرد

رئیس اتحادیه آرد و نان شهرستان بیرجند ادامه‌داد: این روند اداری موجب شده که نسبت به سال‌های قبل تعداد افرادی که این کار خیر را انجام می‌دهند، کمتر شود.

مختاری اظهار کرد: با این وجود در همین شهر بیرجند، نانوایی وجود دارد که این مراحل را انجام داده و تا پایان ماه مبارک رمضان، شیفت عصر نان صلواتی توزیع می‌کند.

وی یادآور شد: امیدواریم با توضیح در رسانه‌ها، مطبوعات و آگاه سازی خیرین نیک اندیش از شیوه فعلی مشارکت در کار خیر توزیع نان صلواتی علاقمندان بتوانند در روزهای باقیمانده ماه رمضان این امر خداپسندانه را رقم بزنند.