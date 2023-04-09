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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۴:۲۱

مهر پیگیری کرد؛

مشکلات نان صلواتی در طرح هوشمندسازی/راهکار رفع مشکل چیست؟

مشکلات نان صلواتی در طرح هوشمندسازی/راهکار رفع مشکل چیست؟

بیرجند-کارت‌خوان‌های هوشمند نانوایی‌ها، اجرای طرح نان صلواتی را در بیرجند با مشکلاتی رو به رو کرده است که مسئولان برای رفع این مشکل راهکارهایی را پیشنهاد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماه رمضان و شب‌های قدر که فرا می‌رسد، بازار کارهای خیر و نیکوکارانه نیز رونق می‌گیرد و از کمک به نیازمندان گرفته تا پهن کردن سفرهای افطاری و توزیع نان صلواتی را در شهر مشاهده می‌کنیم.

چه بسیار افراد نیازمندی که نان‌های صلواتی را به سفره خود می‌آورند و با همین برکت روزه خود را افطار می‌کنند.

سال‌های گذشته بسیاری از خیرین با پرداخت هزینه نان یک شیفت نانوایی از نانوا درخواست می‌کردند که نان به صورت صلواتی بین مردم توزیع شود و امسال ماه مبارک رمضان نیز بسیاری از خیرین تمایل به این کار دارند تا به نوعی در ثواب افطاری دادن شریک شوند.

گره در یک کار خیر

اما بعد از تجهیز نانوایی‌ها به کارت‌خوان های هوشمند این اقدام با مشکلاتی رو به رو شده است، چرا که پرداخت مبلغ غیر متعارف و زیاد پول از این کارت‌خوان‌ها شبهه فروش آرد توسط نانوا را به وجود می‌آورد و خیّر نمی‌تواند یک دفعه هزینه یک شیفت نانوایی را پرداخت کند.

هر چند نظارت بر توزیع آرد و جلوگیری از تخلفات احتمالی امری ضروری است ولی باید شرایطی را فراهم کرد که خیرین با سهولت بیشتری اقدامات خیرخواهانه خود را انجام دهند.

جواد مختاری، رئیس اتحادیه آرد و نان شهرستان بیرجند در این زمینه به خبرنگار مهر اظهار کرد: در شرایط فعلی خیرینی که بخواهند در امر خیر توزیع نان صلواتی مشارکت کنند در وهله اول باید به سامانه nanino.ir، سامانه کسب و کار مراجعه و در آنجا درخواست خود را ثبت کنند.

وی بیان‌کرد: خیرین بعد از ثبت درخواست، باید به فرمانداری مراجعه کرده و تأییدیه بگیرند و سپس برای امر خیّر خود می‌توانند به هر نانوایی که تمایل داشتند، مراجعه کنند.

روندهای اداری، هدیه دادن نان را مشکل کرد

رئیس اتحادیه آرد و نان شهرستان بیرجند ادامه‌داد: این روند اداری موجب شده که نسبت به سال‌های قبل تعداد افرادی که این کار خیر را انجام می‌دهند، کمتر شود.

مختاری اظهار کرد: با این وجود در همین شهر بیرجند، نانوایی وجود دارد که این مراحل را انجام داده و تا پایان ماه مبارک رمضان، شیفت عصر نان صلواتی توزیع می‌کند.

وی یادآور شد: امیدواریم با توضیح در رسانه‌ها، مطبوعات و آگاه سازی خیرین نیک اندیش از شیوه فعلی مشارکت در کار خیر توزیع نان صلواتی علاقمندان بتوانند در روزهای باقیمانده ماه رمضان این امر خداپسندانه را رقم بزنند.

کد مطلب 5749972

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    نظرات

    • ali IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
      3 0
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      سلام.من نانوا هستم.همین امروز یه بنده خدا اومد گفت میخوام ۶۰۰تا نو نذری بدم.زنگ زدم اتحادیه گفت بایستی یه نامه بنویسی ومهر نانوا روبزنی بیاری اتحادیه .بنده خدا گفت من خودم این کار رو انجام میدم. نامه رونوشتیم واین اقا بردش اتحادیه ساعت ۱برگشت گفت همین الان دیگه کارش تموم شد اومدم.کلا فقط دردسره
    • عدالت IR ۰۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
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      هوشمند سازی با شغل نانوایی هم خوانی ندارد شرکت های بزرگ دولتی را را هوشمند سازی بکنید با ۹۲۰۰۰میلیارد از کشور فرارنکنن آزاد سازی آرد بهترین رویش نان در کشور است هیچ تخلف در کار نیست مردم نمی توانی نان صلواتی بده بنده خدا نانوا دچار مشکل می افتی
    • عدالت IR ۰۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
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      خود نانوایان علنی اعلام کردن یارانه را به خود مردم بدهند آرد آزاد کاسبی آزاد حالا دولت چقدر از این حوز منفعت دارد ۸۰هزار کارتخوان تولید کرده با نانوا موش گربه بازی کنی الان نانوایان توری شده پرسنل نتواند به خانه خودش نان ببرد الان اختلاف صاحب نانوا با پرسنل دوچندان شده کجای دنیا چنین قانون وجود دارد
    • نانوایی IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
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      شکر خدا هزاربار شکر کل کشور گل بل هست شغلی پر زحمت پردرد سر شدن دزد اون کسی که این کارها را انجام داده یه در اموال خودش کنه ببینه چقدر درمان حق ناحق کرده
    • IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      4 0
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      این ره که شما میروید با ترکستان است
    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      8 1
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      من نانواهستم وامسال هرکس امده برای نان صلواتی .نداده ام وبه هیج نیازمندی هم نان نمیدم.این ازموفقیت های دولت است.
      • مهدی یوسفی IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
        0 0
        نه همکار عزیز مردم که گناهی ندارن این کار راهکار زیادی داره یکیش همین که من گفتم بهشون پول بده اونا کارت بکشن سخت هست ولی میشه یه نفر بیکار باید مسئول این کار بکنی چه کنیم دولت است دیگر..
      • از شهرستان دولت اباد زاوه IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
        0 0
        بهترین راه اینه که به اندازه ای که خیر قصد توزیع نان صلواتی داره پول نقد توسط نانوا فراهم بشه ،مشتری ها هم طبق معمول همیشه از کارت خودشون خرید کنن و در مقابل نان و مبلغ ان بصورت نقد به مشتری داده شود
    • مهدی یوسفی IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      من هم نانوا هستم رفتم یک ملیون پول نقد 5 تومانی و10 تومانی جور کردم آوردم مردم نون می‌خرن کارت میکشن من پولشو پس میدم خدا ازتون نگذره که اینقدر ما رو تو درد سر میندازین
    • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
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      با سلام به نظر من این کار اصلن سواب نداره من خودم نانوا هستم این مورد ها برای من پیش اومده .باورکنید فقط اونهای که ثروتمند هستن زیادتر حول هستن تا که اونهای که احتیاج دارن . من بهشون پیشنهاد دادم که این پول را ببرن وچند تا مرغ بخرند با برنج برای جشن رمضان بهشون بدن هم خدا رازی هست و هم بندی خدا
    • علی اسلامی زاده IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
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      سلام همکاران عزیز و گرامی طاعات و عبادات قبول بهترین روش جهت توزیع نان صلواتی اینه که خیر پول نقدر به نانوا بده ،مشتری هم طبق معمول همیشه با کارت بانکی خودش خرید کنه در مقابل نون به همراه پول نقد تحویل بگیره اینجوری نه تراکنش نانوا به مشکل میخوره نه خیر درگیر پروسه های اداری و نامه نگاری میشه
    • IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
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      خدا لعنتشون کنه بااین طرح مسخرشون رحم ومروت راازبین بردند
    • IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
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      اینا خودشون دوزدن فکر میکنن نونوایی هم مثل خودشونه
    • رضا IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
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      واقعا که مسخره است.خیر مگه بیکاره از فرمانداری به اتحادیه . بعدشم جوابیه اش بعد یک ماه می اد
    • AE ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خدالعنتشون کنه اونی که این بلا راسرنانوااورداونی که میخوادنظری بده هفت خوان رستموبایدبگذرونه خّیربدبختم مجبوره نظری نده میره میده امسال مااصلا صلواتی ندادیم هرسال روزی ۶یا۷نفرمیومدن نظری میدادن امسال هرکی هم میومد میگفتیم نمیشه
    • IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      من هم نانوا هستم امسال نان صلواتی قبول نکردم
    • نانوا IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام بخدااین دولت دیگ شورش درآورده الان یه بنده خدا می خواهد نان صلواتی چی کارکن بره اتحادیه یا بره فرمانداری بگه اجازه بدید من میخوام نان صلواتی ماجراست بخدا
    • IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      من نانوا هستم وسط کار من مشتری میاد میگه آقا ۵۰ تا نون ب حواله من صلواتی بده بهش بگم برو فرمانداری آخه ۵ غروب کجا بازه
    • GB ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
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      من نانوا هستم یه یه خبری اومد ومنهم عصری نان صلواتی دادم وفرمودن با فرماندار هماهنگ شده وسهمیه آرد شما رو میدم ولی حتی یک کیلو هم به من نداده
    • رمضان IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام.۶۰۰تا چخبره ۲۰تا کمک کنه لازم نیست ۶۰۰تا کمک کنه همین ۲۰تا کافی هست.این کار خیرین کم نمیشه شما نگران نباش
    • حسین IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام .نانوای ما از خییر پول میگیره .بعد مشتری کارت میکشه ونون میگیره بعد نانوا پولی که خیبر داده به مشتری میدهد
    • Amir IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      من نونوام ، میدونم هیچکدوم از مسئولان کامنتمو نمیخونه و اگرم بخونه براش اهمیتی نداره ،من روزانه بالای ده نفر میان پول صلواتی میدن که بدم به مشتری به طوری که کلا این چند روز داریم نون صلواتی میدیم دست مردم و کسی پول نمیگیریم اونوقت بنظر شما خیرین میتونن بیان بخاطر ۱۰۰ تا نون برن این همه دردسر بکشن؟؟
    • IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۴
      0 0
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      واقعا می توان گفت تاسف بار هست که یک خیر میخواست نان صلواتی بدهد ولی الان برای نذری دادن هم باید مراحل اداری انجام بدهد . این از موافقیت دولت . یه کم مسولین که بفکر مردم هستند مشکل نان مردم نیازمند رو برطرف کنند
    • رضا IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۴
      0 0
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      من خودم سنگکی دارم و به هرکی میگیم دستگاه نمیشه تعداد بالا کارت کشید کلا یا پشیمون میشن یا میگن نقدی میدیم که اینجوری هم جز سهمیه نمیشه مجبوریم قبول نکنیم واقعا ممنون از این دولت با راه کارهاشون
    • IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام بااین برنامه طرف قید نظری دادن ومیزنه
    • IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۵
      0 0
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      همسایمون اومد گفت نان صلواتی بده به مبلغ یک میلیون تومان گفتم باید بری فرمانداری یا اتحادیه گفت نمیخام نونوایی افتتاح کنم میخام نون صلواتی بدم رفت دیگه نیومد تورو خدا به چنین مشکلات رسیدگی کنین
    • محمد IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
      0 0
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      نانوا می تواند پول را از شخصی که نذر دارد بگیرد و بعد از کشیدن کارت همراه با نان به مردم بدهد نان افراد رایگان شده کارت هم کشیده شده ضمنا من خودم نانوا هستم واین کار را انجام دادم

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