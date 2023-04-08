  1. استانها
  2. قم
۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۲۳:۵۱

بر اساس اعلام آخرین آمار کرونا؛ 

یک شهروند قمی بر اثر بیماری کرونا جان باخت

یک شهروند قمی بر اثر بیماری کرونا جان باخت

قم- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در ۲۴ ساعت گذشته یک شهروند قمی بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند و حال ۱۲ نفر نیز وخیم است.

مهدی مصری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به نوزدهم فروردین ماه ۱۴۰۲ تعداد ۳۷ بیمار با علائم اولیه کرونا در قم پذیرش سرپایی شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت ۷۲ نفر با علائم قطعی بیماری کرونا بستری شدند، عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته یک نفر از شهروندان قمی بر اثر کرونا جان خود را از دست داد و حال ۱۲ بیمار نیز وخیم است و تعداد ۹۳ نفر از بیماران مشکوک به کرونا نیز بستری هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از تعداد ۹۳ تست انجام گرفته نتیجه ۲۲ تست مثبت اعلام شده است، افزود: تاکنون تعداد یک میلیون و ۹۵۳ هزار و ۶۱۰ دُز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.

کد مطلب 5749987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها