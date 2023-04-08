یک شهروند قمی بر اثر بیماری کرونا جان باخت

مهدی مصری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به نوزدهم فروردین ماه ۱۴۰۲ تعداد ۳۷ بیمار با علائم اولیه کرونا در قم پذیرش سرپایی شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت ۷۲ نفر با علائم قطعی بیماری کرونا بستری شدند، عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته یک نفر از شهروندان قمی بر اثر کرونا جان خود را از دست داد و حال ۱۲ بیمار نیز وخیم است و تعداد ۹۳ نفر از بیماران مشکوک به کرونا نیز بستری هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از تعداد ۹۳ تست انجام گرفته نتیجه ۲۲ تست مثبت اعلام شده است، افزود: تاکنون تعداد یک میلیون و ۹۵۳ هزار و ۶۱۰ دُز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.