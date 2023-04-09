کاهش ۲۹ درصدی سرقت های نوروزی در گالیکش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فریدون جهان تیغ اظهارکرد: با تلاش‌های شبانه روزی پلیس در ایام نوروز شاهد کاهش ۲۹ درصدی وقوع انواع سرقت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل در شهرستان هستیم.

فرمانده انتظامی گالیکش ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردم با پلیس در اجرای طرح‌های پاکسازی و انتظامی، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده فعالیت غیرقانونی و مجرمانه مراتب را در اسرع وقت از طریق فوریت‌های پلیسی اعلام تا نسبت به دستگیری مجرمان اقدام شود.

وی با بیان اینکه توجه به هشدارهای پلیس موجب آسایش خاطر شهروندان خواهد شد، گفت: پلیس همواره با تمام توان برای حفاظت از امنیت مردم و مسافران تلاش کرده و در این راه نیاز به تعامل شهروندان دارد.