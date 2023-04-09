بهنگام سازی مطالعات جامع ترافیک شهر بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند شب گذشته در حاشیه دومین جلسه شورای شهر گفت: در دومین جلسه شورا در سال جاری بهنگام سازی مطالعات برای اجرایی شدن طرح جامع ترافیک که در سال ۹۹ مصوب شده و اجرای آن تاکنون به تعویق افتاده است با موافقت اکثریت اعضا تصویب شد.

رضا حسنی صفت با اشاره به نامه شهرداری به نقل از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر مبنی بر جابجایی کانکس‌های موجود در پایانه ابوذر به دلیل ساماندهی این پایانه اظهار داشت: واحد سیار انتقال خون نیز با نظر مساعد مدیر کل انتقال خون به ضلع غربی دوشنبه بازار بلوار مسافر انتقال می‌یابد و اعضای شورا با مجوز استقرار رایگان این کانکس در مکان جدید موافقت کردند.

وی اظهار کرد: در ادامه این جلسه با بحث برون سپاری تقویت حفاظت فیزیکی مجموعه‌های تحت اختیار شهرداری نیز موافقت شد.

به گفته وی با توجه به موافقت شورای شهر بیرجند با توسعه شبکه فیبر نوری بیرجند، پیش نویس توافقنامه تهیه شده بین شهرداری و شرکت مخابرات، تقدیم شورا شد که با موافقت اعضا مصوب شد

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند با اشاره به درخواست رئیس مرکز بهداشت استان مبنی بر ایجاد پارکی مناسب سالمندان با شرایط ویژه آنها ادامه داد: با نظر موافق اعضای شورای شهر بیرجند مقرر شد شهرداری بیرجند یکی از پارکهای سطح شهر بیرحند را برای این منظور تجهیز کند.