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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۹:۰۸

سرپرست گمرکات استان کرمانشاه خبر داد؛

رشدی ۸۱ درصدی ارزش کالاهای ترانزیتی از مقصد گمرکات کرمانشاه

رشدی ۸۱ درصدی ارزش کالاهای ترانزیتی از مقصد گمرکات کرمانشاه

کرمانشاه- سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه از رشدی ۸۱ درصدی ارزش کالاهای ترانزیتی از مقصد گمرکات کرمانشاه خبر داد.

علی اصغر عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارزش کالاهای ترانزیتی به مقصد گمرکات استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۱ را یک میلیارد و ۱۸ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۵۲۶ دلار به وزن ۲۷۶ هزار و ۳۱۹ تن بوده است.

وی افزود: ارزش کالاهای ترانزیتی با مقصد حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه در سال گذشته رشد ۸۱ درصدی داشته است.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه تصریح کرد: این میزان کالا در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ از حیث ارزش ۸۱ درصد رشد و از لحاظ وزن ۳۵۸ درصد افزایش داشته است.

عباس زاده عمده کالاهای ترانزیتی با مقصد گمرکات استان کرمانشاه را سواری‌های مستعمل، میوه، تخم مرغ، گوشت منجمد، تجهیزات خط تولید و.. عنوان کرد.

کد مطلب 5750089

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