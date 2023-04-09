اولین ناوگان اتوبوس‌ خودران جهان به زودی در اسکاتلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نکست وب، استیج کوچ بزرگترین مالک ناوگان اتوبوس بریتانیا، اعلام کرد که ماه آینده پنج اتوبوس کاملاً خودران به خیابانهای شهر ادینبورگ خواهند آمد.
این طرح که CAVForth نام دارد، اولین خدمات اتوبوسرانی عمومی گسترده و بدون راننده در جهان خواهد بود. CAV مخفف "وسایل نقلیه متصل و خودران" است.
خدمات مذکور که هدف آن جابجایی ۱۰۰۰۰ مسافر در هفته است، در ابتدا یک مسیر گردشی ۲۲.۵ کیلومتری را شامل میشود و به تدریج توسعه مییابد. سرعت حرکت این اتوبوسهای خودران در مسیرهای از قبل مشخص شده به حداکثر ۸۰ کیلومتر در ساعت میرسد.
برای کسب اطمینان یک راننده تعلیم دیده در این اتوبوسها حضور خواهد داشت، اما وی در زمان حرکت خودکار اتوبوسها دخالتی در روند حرکت آنها نخواهد کرد. در حال حاضر هنوز مجوز حرکت اتوبوسهای کاملاً خودران در بریتانیا صادر نشده است.
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