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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۰۰

رصد قیمت کالای اساسی در هفته سوم فروردین؛

قیمت گوشت قرمز کاهشی شد /مرغ کیلویی ۷۹.۸۰۰ تومان

قیمت گوشت قرمز کاهشی شد /مرغ کیلویی ۷۹.۸۰۰ تومان

نرخ گوشت قرمز با گرم شدن هوا رو به کاهش بوده و در ۱۰ روز اخیر به زیر ۴۰۰ هزار تومان رسیده است اما قیمت گوشت مرغ تازه نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته و به هر کیلو ۷۹.۸۰۰ تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار اقلام خوراکی انجام شد و نرخ‌ها نشان از افزایش برخی محصولات دارد. نوشیدنی‌ها و تنقلاتی مانند انواع کیک و بیسکویت افزایش قیمت داشته و به گفته فروشندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه کالاهای اساسی با قیمت دولتی در حال کاهش است. از سوی دیگر با گرم شدن هوا قیمت محصولاتی مثل گوشت رو به کاهش بوده و در ۱۰ روز اخیر گوشت قرمز هر کیلو به زیر ۴۰۰ هزار تومان رسیده است (شقه گوسفندی).

گوشت مرغ سال گذشته قیمت گذاری تعزیراتی داشت و بین ۵۰ تا ۶۳ هزار تومان در نوسان بود امسال با افزایش قیمتی که دارد به هر کیلو حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است.

تخم مرغ و حبوبات تغییر قیمتی نداشته اما همان گونه که در دو گزارش قبل آمد قیمت حبوبات در شهرستان‌های کشور نسبت به تهران ارزان‌تر بوده در حالی که برخی محصولات از مرکز به مقصد استان‌های مختلف کشور توزیع می‌شود؛ در نتیجه هزینه حمل و نقل باید نرخ این اقلام را در استان‌ها افزایش دهد. اما اجاره بهای بالای مسکن و مغازه‌ها در تهران سبب شده تا نرخ برخی محصولات در مرکز کشور نسبت به استان‌های اقماری بیشتر باشد. البته از دیگر علل تفاوت قیمت‌ها به کیفیت محصولات و در بخشی از بازار هم به سلیقه‌ای عمل کردن فروشندگان بر می‌گردد.

قیمت جهانی شکر در حال افزایش است و در سال جدید هر کیلو شکر از ۲۳ به ۲۶ و هر کیلو قند از ۲۹ به ۳۳ هزار تومان رسیده است.

بازار لبنیات همچنان آرام بوده و تغییر قیمتی نداشته است. بر اساس سخنان تولیدکنندگان پس از پایان ماه رمضان در این باره تصمیم گیری می‌شود.

در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر اعلام می‌شود (تمام قیمت‌ها به تومان است).

قیمت کالاهای اساسی

کالای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته
شقه گوسفند (بره) ۳۸۰ ۳۷۰
گوشت ران گوسفند- بدون چربی ۴۸۰ ۳۷۰
سردست گوسفند ۳۸۰ ۳۷۰
گوشت ران گوساله ۳۹۵ ۲۸۵-۳۰۰
گوشت قرمز چرخ کرده ۱۹۹-۳۰۰ ۲۸۰-۳۰۰
گوشت مرغ ۷۹.۸۰۰ ۶۴
کله و پاچه ۳۶۰-۴۰۰ ۲۳۰-۳۰۰
قزل آلا ۱۳۴ ۱۴۰
تن ماهی ۲۷-۵۰

۲۷-۵۰
تخم مرغ-شانه ۳۰ تایی بسته بندی فروشگاهی ۸۹ ۸۲
تخم مرغ-شانه ۳۰ تایی آزاد ۸۹ ۱۲۰
ماکارانی با قیمت دولتی ۱۸.۷۰۰ ۱۸.۷۰۰
ماکارانی ۵۰۰ گرمی غنی شده ۱۷-۲۹ ۱۷-۲۹
روغن مایع ۱.۸ ۱۱۵-۳۶۰ ۱۱۵-۳۶۰
روغن جامد ۵ کیلویی ۳۶۵.۵۰۰ ۳۶۶
رب گوجه فرنگی ۳۵-۴۵ ۳۵-۴۵
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی ۶۱ ۶۱
کره ۵۰ گرمی ۱۴ ۱۴
خامه ۳۰۰ گرمی ۲۳-۳۰ ۲۳-۳۰
شیر بطری کم چرب ۱۸-۲۳ ۱۸-۲۳
شیر بطری پر چرب ۱۹-۲۴ ۱۹-۲۴
ماست دبه ای ۵۰-۸۵ ۵۰-۸۵
برنج شمشیری ۶۰ ۶۰
برنج طارم عطری ۹۸-۱۱۸ ۹۸-۱۱۸
برنج هاشمی ۱۱۵-۱۳۰ ۱۱۸-۱۳۰
برنج هندی کیسه ۱۰ کیلویی دولتی ۴۶۸.۹۰۰ ۳۹۰-۴۷۳
انواع برنج پاکستانی کیسه ۱۰ کیلویی از کیفیت متوسط تا کیفیت بالا ۴۳۹.۹۰۰ ۵۰۰-۶۲۰
نخود ۶۹ ۵۵
لپه ۵۳ ۵۲
عدس ۵۴-۵۹ ۶۵
لوبیا چشم بلبلی ۵۷ ۵۹
لوبیا قرمز ۶۴ ۶۷
لوبیا سفید ۸۴-۸۸ ۸۰
لوبیا چیتی ۷۳

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کد مطلب 5750147
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      14 1
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      خدا نیامرزد کسانیکه روزبروز زندگی را برای مردم ایران ، سخت و سخت تر میکنند .
    • IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      13 0
      پاسخ
      بفرمائید مهارتورم را اجرا کنید
    • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      12 0
      پاسخ
      خداروشکر مسئولین و دلالان و بازار در لبیک به شعار سال "مهار تورم" اقدام به افزایش قیمت همه اقلام کردند. احتمالا این کار با هدف افزایش 100 درصدی و بیشتر اقلام در ابتدای سال و سپس جهت تحقق شعار مهار تورم " مسئولین اقدام به ثابت کردن آن در چند روز آخر سال می کنن طیبه الله
    • ممد IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      10 1
      پاسخ
      سالی که نکوست از بهارش پیداست
    • یک مستمری بگیر IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      3 2
      پاسخ
      کاش گرانی و بیکاری و فقر و فساد اداری و مسکن و ..... فقط یک ذره دغدغه حکومت و دغدغه مندان حجاب میشد ،
    • فرهاد IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      3 0
      پاسخ
      گوشت به‌یک‌باره قیمتش‌دوبرابرمیکنن‌بعدکیلوده‌تومان‌میارنش‌پایین
    • مجید IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      2 0
      پاسخ
      هنوز کارگر حقوق ۲۷درصدی فروردین را نگرفته تورم شروع شدلااقل بزارید چیزی دستشان بیاد بعد گران کنید تازه خوشحالین گوشت زیر ۴۰۰تومان ومرغ ۸۰ تومان ...غیرت کجاست..
    • م.حسین IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      بادرود مادرکشوری زندگی می کنیم که: پول گوشت می دهیم و سویا می خوریم! پول فیله مرغ می دهیم و پای مرغ می خوریم!! پول خرید ماکزیما میدهیم و پراید سوار می شویم!! عادتامان دادند که افزایش ۵۰تا۵۰۰درصدی را ببینیم و بعد شاهد کاهش ۵تا۵۰درصدی باشیم ‌ ضمن شکر خدا به جان مسئولین خدوم ملت دعا کنیم !! ودیگرهیچ
    • جانباز جنگ IR ۰۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      آقای رئیسی که شعار میدادی کلاتو بزار بالاتر با اون تیم اقتصادیت. مرد باش بیا رو آنتن زنده بگو اشتباه کردم
    • IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      خدا لعنت کند اسباب و باعث گرانی را و بی توجهی دولت بخصوص در امر صادرات کالا از ایران !!!!
    • اسی تاج کبیر IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ای خاک بر سر تون با این قیمت و بازار تون

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