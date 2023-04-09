قیمت گوشت قرمز کاهشی شد /مرغ کیلویی ۷۹.۸۰۰ تومان

به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار اقلام خوراکی انجام شد و نرخ‌ها نشان از افزایش برخی محصولات دارد. نوشیدنی‌ها و تنقلاتی مانند انواع کیک و بیسکویت افزایش قیمت داشته و به گفته فروشندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه کالاهای اساسی با قیمت دولتی در حال کاهش است. از سوی دیگر با گرم شدن هوا قیمت محصولاتی مثل گوشت رو به کاهش بوده و در ۱۰ روز اخیر گوشت قرمز هر کیلو به زیر ۴۰۰ هزار تومان رسیده است (شقه گوسفندی).

گوشت مرغ سال گذشته قیمت گذاری تعزیراتی داشت و بین ۵۰ تا ۶۳ هزار تومان در نوسان بود امسال با افزایش قیمتی که دارد به هر کیلو حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است.

تخم مرغ و حبوبات تغییر قیمتی نداشته اما همان گونه که در دو گزارش قبل آمد قیمت حبوبات در شهرستان‌های کشور نسبت به تهران ارزان‌تر بوده در حالی که برخی محصولات از مرکز به مقصد استان‌های مختلف کشور توزیع می‌شود؛ در نتیجه هزینه حمل و نقل باید نرخ این اقلام را در استان‌ها افزایش دهد. اما اجاره بهای بالای مسکن و مغازه‌ها در تهران سبب شده تا نرخ برخی محصولات در مرکز کشور نسبت به استان‌های اقماری بیشتر باشد. البته از دیگر علل تفاوت قیمت‌ها به کیفیت محصولات و در بخشی از بازار هم به سلیقه‌ای عمل کردن فروشندگان بر می‌گردد.

قیمت جهانی شکر در حال افزایش است و در سال جدید هر کیلو شکر از ۲۳ به ۲۶ و هر کیلو قند از ۲۹ به ۳۳ هزار تومان رسیده است.

بازار لبنیات همچنان آرام بوده و تغییر قیمتی نداشته است. بر اساس سخنان تولیدکنندگان پس از پایان ماه رمضان در این باره تصمیم گیری می‌شود.

در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر اعلام می‌شود (تمام قیمت‌ها به تومان است).

قیمت کالاهای اساسی