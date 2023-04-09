قیمت گوشت قرمز کاهشی شد /مرغ کیلویی ۷۹.۸۰۰ تومان

به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار اقلام خوراکی انجام شد و نرخها نشان از افزایش برخی محصولات دارد. نوشیدنیها و تنقلاتی مانند انواع کیک و بیسکویت افزایش قیمت داشته و به گفته فروشندگان فروشگاههای زنجیرهای عرضه کالاهای اساسی با قیمت دولتی در حال کاهش است. از سوی دیگر با گرم شدن هوا قیمت محصولاتی مثل گوشت رو به کاهش بوده و در ۱۰ روز اخیر گوشت قرمز هر کیلو به زیر ۴۰۰ هزار تومان رسیده است (شقه گوسفندی).
گوشت مرغ سال گذشته قیمت گذاری تعزیراتی داشت و بین ۵۰ تا ۶۳ هزار تومان در نوسان بود امسال با افزایش قیمتی که دارد به هر کیلو حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است.
تخم مرغ و حبوبات تغییر قیمتی نداشته اما همان گونه که در دو گزارش قبل آمد قیمت حبوبات در شهرستانهای کشور نسبت به تهران ارزانتر بوده در حالی که برخی محصولات از مرکز به مقصد استانهای مختلف کشور توزیع میشود؛ در نتیجه هزینه حمل و نقل باید نرخ این اقلام را در استانها افزایش دهد. اما اجاره بهای بالای مسکن و مغازهها در تهران سبب شده تا نرخ برخی محصولات در مرکز کشور نسبت به استانهای اقماری بیشتر باشد. البته از دیگر علل تفاوت قیمتها به کیفیت محصولات و در بخشی از بازار هم به سلیقهای عمل کردن فروشندگان بر میگردد.
قیمت جهانی شکر در حال افزایش است و در سال جدید هر کیلو شکر از ۲۳ به ۲۶ و هر کیلو قند از ۲۹ به ۳۳ هزار تومان رسیده است.
بازار لبنیات همچنان آرام بوده و تغییر قیمتی نداشته است. بر اساس سخنان تولیدکنندگان پس از پایان ماه رمضان در این باره تصمیم گیری میشود.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر اعلام میشود (تمام قیمتها به تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
|کالای اساسی
|قیمت هفته جاری
|قیمت هفته گذشته
|شقه گوسفند (بره)
|۳۸۰
|۳۷۰
|گوشت ران گوسفند- بدون چربی
|۴۸۰
|۳۷۰
|سردست گوسفند
|۳۸۰
|۳۷۰
|گوشت ران گوساله
|۳۹۵
|۲۸۵-۳۰۰
|گوشت قرمز چرخ کرده
|۱۹۹-۳۰۰
|۲۸۰-۳۰۰
|گوشت مرغ
|۷۹.۸۰۰
|۶۴
|کله و پاچه
|۳۶۰-۴۰۰
|۲۳۰-۳۰۰
|قزل آلا
|۱۳۴
|۱۴۰
|تن ماهی
|۲۷-۵۰
|
۲۷-۵۰
|تخم مرغ-شانه ۳۰ تایی بسته بندی فروشگاهی
|۸۹
|۸۲
|تخم مرغ-شانه ۳۰ تایی آزاد
|۸۹
|۱۲۰
|ماکارانی با قیمت دولتی
|۱۸.۷۰۰
|۱۸.۷۰۰
|ماکارانی ۵۰۰ گرمی غنی شده
|۱۷-۲۹
|۱۷-۲۹
|روغن مایع ۱.۸
|۱۱۵-۳۶۰
|۱۱۵-۳۶۰
|روغن جامد ۵ کیلویی
|۳۶۵.۵۰۰
|۳۶۶
|رب گوجه فرنگی
|۳۵-۴۵
|۳۵-۴۵
|پنیر سفید ۵۱۵ گرمی
|۶۱
|۶۱
|کره ۵۰ گرمی
|۱۴
|۱۴
|خامه ۳۰۰ گرمی
|۲۳-۳۰
|۲۳-۳۰
|شیر بطری کم چرب
|۱۸-۲۳
|۱۸-۲۳
|شیر بطری پر چرب
|۱۹-۲۴
|۱۹-۲۴
|ماست دبه ای
|۵۰-۸۵
|۵۰-۸۵
|برنج شمشیری
|۶۰
|۶۰
|برنج طارم عطری
|۹۸-۱۱۸
|۹۸-۱۱۸
|برنج هاشمی
|۱۱۵-۱۳۰
|۱۱۸-۱۳۰
|برنج هندی کیسه ۱۰ کیلویی دولتی
|۴۶۸.۹۰۰
|۳۹۰-۴۷۳
|انواع برنج پاکستانی کیسه ۱۰ کیلویی از کیفیت متوسط تا کیفیت بالا
|۴۳۹.۹۰۰
|۵۰۰-۶۲۰
|نخود
|۶۹
|۵۵
|لپه
|۵۳
|۵۲
|عدس
|۵۴-۵۹
|۶۵
|لوبیا چشم بلبلی
|۵۷
|۵۹
|لوبیا قرمز
|۶۴
|۶۷
|لوبیا سفید
|۸۴-۸۸
|۸۰
|لوبیا چیتی
|۷۳
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