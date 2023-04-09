پیش بینی صادرات مرغ مازاد پس از ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مبصری، دبیر انجمن شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ در برنامه‌ای رادیویی درباره وضعیت تأمین گوشت مرغ گفت: صنعت طیور ظرفیت‌های خوبی در تولید دارد و مشمول تأمین میزان مورد نیاز گوشت مرغ کشور است.

وی افزود: سالانه حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن گوشت مرغ تولید در کشور تولید می‌شود و تقریباً سرانه ۲۸ تا ۳۰ کیلوگرم تأمین می‌شود. این روند به روال خودش باقی است اگر چه مقدار سلامتی گوشت مرغ که انستیتو تغذیه ایران توصیه کرده چیزی حدود دو کیلوگرم در ماه یعنی ۲۴ کیلو سالانه است و در حال حاضر بیش از این مقدار برای هر نفر در کشور تولید و تأمین می‌شود؛ البته این با نوساناتی هم به طور معمول مواجه است.

دبیر انجمن شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ ادامه داد: اقبال به گوشت مرغ با افزایش نرخ گوشت قرمز بیشتر می‌شود. هنگام افزایش تقاضا بالانس عرضه و تقاضا تا حدودی بهم می‌ریزد اما در روزهای آینده شاهد ثبات در بازار گوشت مرغ خواهیم بود و حتی پیش‌بینی ما این است که اواخر این ماه و پس از پایان ماه رمضان مرغ مازاد صادرات شود.