تلاش و خلوص شهید آوینی از دوران دانشجویی مشهود بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در ابتدای صد و سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران با گرامی‌داشت روز ملی فناوری هسته‌ای

رئیس شورای شهر تهران با گرامی‌داشت روز هنر اسلامی و سال‌روز شهادت شهید آوینی اظهار کرد: تلاش و خلوص شهید آوینی هم از دوران دانشجویی و هم پس از آن مشهود بود و توانست هنر ناب اسلامی را به‌خوبی نشان دهد.

وی تصریح کرد: امروز مردم مظلوم فلسطین با رژیم جنایتکار صهیونیستی دست به گریبان هستند.

چمران با اشاره به سال‌روز شهادت شهید صیاد شیرازی اظهار کرد: ایشان یکی از افسران پاکدل، شجاع و کم‌نظیر ارتش جمهوری اسلامی ایران است که از قبل از انقلاب در مبارزات ضدرژیم حضور داشت.

رئیس شورای شهر تهران با تسلیت والده سردار اشتری از خداوند متعال خواست ایشان را قرین رحمت خود کند.