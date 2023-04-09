خانه های ۴ میلیاردی در پایتخت+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی روند قیمت آپارتمان در تهران نشان میدهد آپارتمانهایی که قدمت بالایی دارند تقریباً ارزانتر هستند و میتوان با ۴ میلیارد تومان آپارتمان با متراژهای بالا خرید.
در ادامه برخی از مناطقی که میتوان با مبلغ ۴ میلیارد تومان خانه دار شد منتشر میشود:
|محله
|متراژ (قیمتها به تومان میباشد)
|سعادت آباد
|۱۶ الی ۳۰ میلیون
|شهرک دانشگاه
|۲۰ الی ۴۶ میلیون
|شهرک ولیعصر
|۴۱ الی ۵۲ میلیون
|افسریه
|۲۰ الی ۶۲ میلیون
|وردآورد
|۲۶ الی ۴۵ میلیون
|سیزده آبان
|۳۳ الی ۴۵ میلیون
|کن
|۳۰ الی ۳۷ میلیون
|هفت چنار
|۴۴ الی ۵۰ میلیون
|نازی آباد
|۴۰ الی ۵۸ میلیون
|امیریه
|۴۰ الی ۵۸ میلیون
|میدان حر
|۵۱ الی ۶۱ میلیون
|تهران سر
|۶۲ الی ۷۶ میلیون
|شهرک تختی
|۲۸ الی ۵۱ میلیون
|تسلیحات
|۴۸ الی ۵۶ میلیون
|نواب
|۲۹ الی ۵۲ میلیون
|مبارک آباد بهشتی
|۲۷ الی ۴۴ میلیون
|شهر زیبا (اندیشه)
|۲۶ الی ۴۱ میلیون
|بریانک
|۴۵ الی ۵۱ میلیون
|پیروزی
|۴۷ الی ۶۸ میلیون
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