خانه های ۴ میلیاردی در پایتخت+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی روند قیمت آپارتمان در تهران نشان می‌دهد آپارتمان‌هایی که قدمت بالایی دارند تقریباً ارزان‌تر هستند و می‌توان با ۴ میلیارد تومان آپارتمان با متراژهای بالا خرید.

در ادامه برخی از مناطقی که می‌توان با مبلغ ۴ میلیارد تومان خانه دار شد منتشر می‌شود:

محله متراژ (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) سعادت آباد ۱۶ الی ۳۰ میلیون شهرک دانشگاه ۲۰ الی ۴۶ میلیون شهرک ولیعصر ۴۱ الی ۵۲ میلیون افسریه ۲۰ الی ۶۲ میلیون وردآورد ۲۶ الی ۴۵ میلیون سیزده آبان ۳۳ الی ۴۵ میلیون کن ۳۰ الی ۳۷ میلیون هفت چنار ۴۴ الی ۵۰ میلیون نازی آباد ۴۰ الی ۵۸ میلیون امیریه ۴۰ الی ۵۸ میلیون میدان حر ۵۱ الی ۶۱ میلیون تهران سر ۶۲ الی ۷۶ میلیون شهرک تختی ۲۸ الی ۵۱ میلیون تسلیحات ۴۸ الی ۵۶ میلیون نواب ۲۹ الی ۵۲ میلیون مبارک آباد بهشتی ۲۷ الی ۴۴ میلیون شهر زیبا (اندیشه) ۲۶ الی ۴۱ میلیون بریانک ۴۵ الی ۵۱ میلیون پیروزی ۴۷ الی ۶۸ میلیون

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