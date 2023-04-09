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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۰:۰۶

قالیباف در صحن مجلس:

مواد ارجاعی طرح مالیات بر سوداگری زودتر به مجلس ارائه شود

مواد ارجاعی طرح مالیات بر سوداگری زودتر به مجلس ارائه شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس باید زودتر مواد ارجاعی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری را بررسی کرده و به صحن مجلس ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی پس از اتمام بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در صحن مجلس اظهار داشت: از همه نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی که در بررسی و تصویب این طرح تلاش کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی بیان کرد: البته سه ماده از این طرح به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس برای رفع ابهامات ارجاع شده است و بنده تقاضا می‌کنم که اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس هر چه زودتر این مواد ارجاعی را بررسی کرده و به صحن مجلس ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چندی پیش طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس مطرح شد که دو ماده از این طرح برای رفع ایرادات به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و الان ما دو ماه است که منتظریم این دو ماده جهت بررسی و تعیین تکلیف به صحن مجلس ارائه شود. اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس باید زودتر این کار را انجام دهند.

کد مطلب 5750195
زهرا علیدادی

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