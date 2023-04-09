افزایش ترانزیت کالا از مسیر دریای خزر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش شب گذشته در دیدار و مذاکره با ایگور لویتین دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه توسعه همکاری‌های حمل ونقلی بین دو کشور را موجب کسب منافع توسط دو طرف دانست و گفت: اگرچه تاریخ تجارت دریایی بین بنادر دو کشور سابقه بسیار طولانی دارد، اما استفاده از ظرفیت بنادر فعال دو کشور در دریای خزر در همکاری‌های جدید می‌تواند مد نظر باشد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به میزبانی ایران از اولین کشتی باری رورو روسیه پس از ۲۱ سال در بندر نوشهر، این ترددها را گام بزرگی در تجارت دریایی بین ایران و روسیه برشمرد و بیان کرد: قراردادهای ایران و روسیه برای کشتی سازی در دریای خزر حائز اهمیت است و توسعه «حمل و نقل چند وجهی» با ورود اولین محموله ترانزیتی روسیه در سال گذشته از مسیر کریدور بین المللی شمال – جنوب می‌تواند نوید بخش همکاری‌های حمل ونقلی موثرتری باشد.

بذرپاش بیان اظهار داشت: گسترش ظرفیت ترانزیتی مسیر دریایی از طریق کریدورهای دریای خزر از جمله کریدورهای شرق و غرب دریای خزر می‌تواند بر کاهش ترافیک زمینی سنگین قفقاز نیز مؤثر باشد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به همکاریهای دو کشور در صنایع هوایی، خواستار توسعه همکاری‌ها در حوزه حمل ونقل هوایی بین ایران و روسیه شد.

وی ادامه داد: با تکمیل ۳۵ کیلومتر از مسیر ریلی رشت تا بندر کاسپین که یک بندر دریایی واقع در منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی است، شبکه ریلی، بندر انزلی و بندر کاسپین را به بنادر جنوبی ایران در خلیج فارس به ویژه بندرعباس متصل می‌کند که تحول مهمی در حمل و نقل چندوجهی با بنادر روسیه در شمال دریای خزر خواهد بود.

در این دیدار ایگور لویتین دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه به بیان جمع بندی جلسات کارشناسی و بازدید صورت گرفته توسط هیئت روس از مسیر ریلی رشت -آستارا پرداخت و خواستار توسعه همکاری‌های حمل ونقلی در تمام شقوق شد.