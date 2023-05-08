مناطق آزاد بهشت سرمایه گذاران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در نشست خبری امروز درباره ارائه ۳۷۰ فرصت سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری_ صنعتی ایران، گفت: مناطق آزاد کمک‌کننده اقتصاد کشور بوده و در ادبیات انقلاب اسلامی مناطق آزاد به رسمیت شناخته شده است.

وی افزود: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که شعار سال ۱۳۹۲ بوده ۱۱ بخش به مناطق آزاد اختصاص داده شده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: در حال حاضر ۱۵ منطقه آزاد در کشور وجود دارد و ۳۵ منطقه ویژه که مجموعه ۵۰ منطقه می‌شود.

عبدالملکی تصریح کرد: این مناطق در محدوده‌های جغرافیایی که قرار دارند به عمران‌مناطق مذکور کمک می‌کنند و در این مناطق حجم سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده است. این امر منجر به اشتغالزایی شده اما همچنان از اهداف دور هستیم.

وی گفت: عملکرد مناطق آزاد مطلوب نبوده اما طی دو سال گذشته توانسته تا حدودی موفق عمل کند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره تراز تجاری کشور گفت: سال ۱۴۰۱ تراز تجاری مناطق آزاد مثبت بود و در این راستا صادرات محصولاتی که در این مناطق تولید شدند روند افزایشی داشتند.

وی در ادامه افزود: کالای اساسی و مواد اولیه خودرو سازان از مناطق آزاد وارد می‌شود که جز واردات محسوب نمی‌شود. یک میلیون دلار تراز مثبت امیدبخش نبوده و امیدواریم ۱۴۰۲ تراز مثبت‌تری داشته باشیم.

عبدالملکی درباره حجم سرمایه گذاری گفت: بنا داریم مناطق آزاد را به بهشت سرمایه گذاری تبدیل کنیم با توجه به اینکه هزینه تولید در ایران ارزان است و زیرساخت‌های مجهزی وجود دارد کمک می‌کند تا سرمایه‌های بیشتری جذب شود. مناطق آزاد و ویژه مزیت‌های زیادی دارند. با معافیت‌هایی که قانون گذار در نظر گرفته است سبب شده تا سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری باشند. همچنین ما در مناطق آزاد به دنبال جذب سرمایه گذاری کلان هستیم.

جت‌الله عبدالملکی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ شاخص فضای کسب و کار هر سه ماه یکبار در مناطق آزاد منتشر و بر اساس آن یک رقابت ایجاد شده و عملکرد مدیران مناطق آزاد ارزیابی می‌شود.

وی از شناسایی ۳۷۰ پروژه سرمایه‌گذاری در مناطق ۷ گانه خبر داد و افزود: همکاران ما در حوزه سرمایه‌گذاری مطالعات اولیه این طرح‌ها را انجام داده‌اند.

این مقام مسئول افزود: بر این اساس طرح توجیه اولیه تهیه شده که نشان می‌دهد این طرح‌ها سودآور است. مطالعات مربوط به بازار، زمین، انرژی و … نیز انجام شده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرد: این ۳۷۰ پروژه امروز رونمایی شده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. ضمن این‌که برای تسهیل سرمایه‌گذاری مجوزهای بی نام این ۳۷۰ پروژه صادر شده است.

وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حرکت جهشی اقتصاد کشور در سال‌های آینده را رقم خواهند زد، خاطرنشان کرد: ۲ راهبرد مردمی و جهانی کردن این محدوده‌ها را دنبال می‌کنیم تا حضور قدرتمندانه‌ای در جهان داشته باشیم.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه برای ایجاد منطقه‌های مشترک با ۱۸ کشور جهان در حال مذاکره هستیم، تصریح کرد: با برخی کشورها مذاکرات در مرحله اولیه قرار دارد و با برخی دیگر مانند عراق و روسیه اسناد امضا شده و به مرحله مطالعاتی رسیده‌ایم.

وی در پایان درباره مناطق آزاد مشترک با عراق گفت: تاکنون سه منطقه از سوی این کشور اعلام شده که بازدیدها و بررسی‌ها انجام شده و به‌زودی تعیین خواهد شد، از سوی دیگر پیش‌نویس منطقه مشترک با ترکیه نیز آماده شده و تا تیرماه به امضا خواهد رسید.