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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۰:۳۰

شمس احسان مطرح کرد؛

ضرورت ساماندهی پهنه صنعتی شمال منطقه ۲۰

ضرورت ساماندهی پهنه صنعتی شمال منطقه ۲۰

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران بر ضرورت ساماندهی پهنه صنعتی شمال منطقه ۲۰ تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شمس احسان، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در صد و سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران با تأکید بر اهمیت ساماندهی پهنه صنعتی شمال منطقه ۲۰ اظهار کرد: مقرر شد کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج به صورت دقیق‌تر موارد را بررسی و پیشنهادات جدید را مطرح کند و ۲۵۰ هکتار باید به طرح قبلی اضافه شود.

وی با بیان اینکه طرح ۴۵۰ هکتاری در این زمینه باید تهیه و در شورا ارائه شود، تصریح کرد: شورای عالی معماری و شهرسازی طرح بازآفرینی خیابان فداییان اسلام بر مبنای ایجاد مراکز تجاری، فضاهای سبز، پارکینگ و مواردی از این قبیل را در شهر ری تصویب کرده است. این منطقه طرح یکپارچه ای برای ساماندهی نداشته و به عرصه‌ای بی دفاع و ناکارآمد تبدیل شده است.

شمس احسان تأکید کرد: از شهردار تهران تقاضا داریم که نسبت به تصمیم گیری جدی در چارچوب برنامه اجرایی منسجم اقدام کند و پاسخ را در قالب گزارشی مستند ارائه دهد.

کد مطلب 5750229

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