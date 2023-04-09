ضرورت ساماندهی پهنه صنعتی شمال منطقه ۲۰

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شمس احسان، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در صد و سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران با تأکید بر اهمیت ساماندهی پهنه صنعتی شمال منطقه ۲۰ اظهار کرد: مقرر شد کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج به صورت دقیق‌تر موارد را بررسی و پیشنهادات جدید را مطرح کند و ۲۵۰ هکتار باید به طرح قبلی اضافه شود.

وی با بیان اینکه طرح ۴۵۰ هکتاری در این زمینه باید تهیه و در شورا ارائه شود، تصریح کرد: شورای عالی معماری و شهرسازی طرح بازآفرینی خیابان فداییان اسلام بر مبنای ایجاد مراکز تجاری، فضاهای سبز، پارکینگ و مواردی از این قبیل را در شهر ری تصویب کرده است. این منطقه طرح یکپارچه ای برای ساماندهی نداشته و به عرصه‌ای بی دفاع و ناکارآمد تبدیل شده است.

شمس احسان تأکید کرد: از شهردار تهران تقاضا داریم که نسبت به تصمیم گیری جدی در چارچوب برنامه اجرایی منسجم اقدام کند و پاسخ را در قالب گزارشی مستند ارائه دهد.