اسناد محرمانه پنتاگون؛ موساد پشت پرده اعتراضات در اسرائیل بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورکتایمز، در اسناد طبقهبندیشده درز پیدا کرده از پنتاگون که چند روزی است در فضای مجازی دست به دست میشود، ادعا شده که سازمان اطلاعات جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) پشت پرده اعتراضات گسترده در تلآویو علیه طرح اصلاحات قضایی کابینه رژیم صهیونیستی بوده است.
این اسناد حاوی ارزیابی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیآیای) است که تاریخ بهروزرسانی آن اول ماه مارس قید و در آن گفته شده که مدیران موساد «حامی اعتراضات مقامات این سازمان و همچنین اسرائیلیها علیه طرح جدید کابینه درباره اصلاحات قضایی بودند.»
به نوشته نیویورکتایمز، مقامات ارشد آمریکا تایید کردند که این اسناد فاش شده، به نظر میرسد حاوی اطلاعات واقعی است. با این حال، به ادعای آنها، دست کم برخی از این اسناد دستکاری شده و صحت اسناد در هالهای از تردید است.
گرچه چند صد نفر از اعضا و کارمندان اسبق موساد، در اوایل مارس طومار ضد اصلاحات قضایی را امضا کردند اما مقررات این سازمان، مداخله مستقیم مدیریت این تشکیلات را در بحرانهای سیاسی، ممنوع کرده است. با این حال، به ادعای اسناد پنتاگون، برخی کارمندان موساد مجوز گرفتند تا به عنوان شهروند حقیقی و نه وابسته به موساد، در اعتراضات شرکت کنند.
به نوشته نیویورکتایمز، دیوید بارنیا، رئیس موساد پس از مشورت با دادستان کل رژیم صهیونیستی، به کارمندان جزء اجازه داده تا به شرطی که خود را به عنوان اعضای این تشکیلات جاسوسی معرفی نکنند، در تظاهرات مشارکت داشته باشند.
مقامات ارشد وزارت جنگ رژیم صهیونیستی گزارشها درباره این موضوع را رد کرده و دفتر نخست وزیری تلآویو هم به نیویورکتایمز اعلام کرده که در حال بررسی اسناد است.
وزارت دادگستری آمریکا دیروز (شنبه) اعلام کرد که تحقیقات خود درباره درز اسناد طبقهبندیشده را آغاز کرده است.
دهها فقره سند درز پیدا کرده که اکثراً با جنگ اوکراین در ارتباط است، در شبکههای اجتماعی از جمله توییتر، تلگرام، دیسکورد و.. دست به دست میشود.
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