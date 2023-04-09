به گزارش خبرگزاری مهر، نیوریورک‌تایمز در گزارشی به نقل از مقامات آمریکا اعلام کرد که افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده وزات دفاع این کشور روابط واشنگتن با متحدانش را پیچیده می‌کند.

این مقامات ارشد آمریکا که نیویورک‌تایمز به نام آنها اشاره نکرده می‌گویند «هیچ شکی نیست که افشای اسناد محرمانه پنتاگون، موجب می‌شود متحدان آمریکا به توانایی واشنگتن در حفظ اسرار و اسناد محرمانه شک کنند.»

به نوشته نیویورک‌تایمز، این اسناد نشان می‌دهند آمریکا نه‌تنها از دولت و ارتش اوکراین، بلکه از متحدان مهم واشنگتن یعنی اسرائیل و کره جنوبی هم جاسوسی کرده است.

دیروز شنبه رسانه‌ها اعلام کردند که دومین مجموعه اسناد طبقه‌بندی‌شده نهادهای اطلاعاتی آمریکا مرتبط با ارزیابی‌های این کشور از جنگ در اوکراین، چین، تروریسم و خاورمیانه و همچنین برنامه هسته‌ای ایران به فضای مجازی درز کرده و برخی منابع آن را به روسیه منسوب کرده‌اند.

بر اساس گزارش دیلی‌میل، پنتاگون درز این اسناد را تایید کرده اما مدعی شده که برخی از این اسناد با هدف کم اهمیت جلوه دادن قدرت متحدان آمریکا، دستکاری شده است.

گفته می‌شود بیش از ۱۰۰ فقره سند طبقه‌بندی‌شده به اینترنت درز کرده و به گفته یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا، بخشی از توافقی است که «کابوسی برای پنج چشم» خوانده می‌شود؛ این توافق با هدف اشتراک اطلاعات بین آمریکا، انگلیس، استرالیا، نیوزیلند و کانادا منعقد شده است. اسناد مذکور جنگ اوکراین، شرایط چین، تروریسم و خاورمیانه را پوشش می‌دهد.

نخستین سری این اسناد اوایل مارس در پلتفرم «دیسکورد» منتشر شد. سری دوم اسناد حاوی تصاویر و نمودارهای اسلحه‌های ارسالی به اوکراین و همچنین برآورد تعداد نیروها و قوای گردان‌های کی‌یف است.

پنتاگون تایید کرده که اسناد واقعی هستند اما مدعی شده که دستکاری شده‌اند. در یکی از اسناد، نقشه وضعیت شهر کلیدی باخموت در اوکراین را نشان می‌دهد؛ شهری مهم که ۶ ماه است به کانون درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین بدل شده است. در اسلایدی که روز جمعه منتشر شد، ادعا شده که ۱۶ تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ سرباز روس کشته شده‌اند و این در حالی است که ۷۱ هزار و ۵۰۰ سرباز اوکراین جان خود را از دست داده‌اند. با این حال، پنتاگون و سایر تحلیلگران پیش از این در رسانه‌ها اعلام کرده بودند که روسیه ۲۰۰ هزار کشته و زخمی برجای گذاشته است.

برخی منابع به دیلی‌میل گفته‌اند که به نظر نمی‌رسد این اقدام کار اوکراین باشد و بلاگرهای حامی روسیه نیز گفته‌اند که احتمالاً آمریکا عمداً این اسناد را منتشر کرده تا فرماندهی نیروهای روسیه را گمراه کند.

پنتاگون اما اعلام کرده که در حال ارزیابی «نشت امنیتی» است. گفته می‌شود این اسناد دست کم ۵ هفته پیش تهیه شده‌اند. در یکی از اسناد برنامه آموزش ۱۲ یگان رزمی اوکراین خلاصه و اشاره شده که آمریکا و نیروهای ناتو، مسئولیت آموزش آنها را برعهده دارند. به استناد این اسناد، یگان‌های اوکراین ۲۵۰ دستگاه تانک و بیش از ۳۵۰ خودرو زرهی نیاز دارند.

اطلاعات موجود در این اسناد همچنین جزئیات هزینه‌های مهمات تحت کنترل ارتش اوکراین از جمله سامانه موشکی «هیمارس» و سامانه‌های موشکی توپخانه‌ای ساخت آمریکا برملا کرده است.

شبکه ای‌بی‌سی‌نیوز نیز با اشاره به این این نشت اطلاعاتی، اعلام کرده که که اسناد افشا شده شامل اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی نیز بوده که جزئیات آن هنوز منتشر نشده است.

تلاش مقامات دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای حذف این اسناد از فضای مجازی تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است. در این اسناد به جزئیات دقیق چگونگی، زمان و مکان حملات اوکراین اشاره نشده اما مقامات آمریکایی گفته‌اند که کی‌یف قصد دارد در ماه آتی یا چیزی در همین حدود، حملات خود را علیه روسیه آغاز کند.