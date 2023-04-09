تورهای تابستانی پرطرفدار کدام هستند؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تابستان، فصل سفر است. از آب و هوای مناسب برای استراحت در ساحل گرفته تا تعطیلی مدارس، همه چیز شرایط را برای یک سفر عالی فراهم میکند. اما پرطرفدارترین تورهای تابستانی کدام هستند؟ برای این که بتوانید رزرو تور را انجام دهید و سفری رویایی را تجربه کنید، لازم است تورها و مقاصد محبوب را بشناسید. بنابراین در ادامه با ما همراه باشید تا با هم به بررسی برخی از این تورها بپردازیم.
تور کیش
تور کیش فرصتی بینظیر برای گشت و گذار در جزیرهای مسحورکننده واقع در خلیج فارس است. به محض این که پا به جزیره میگذارید، با سواحل آرام، آبهای کریستالی و صخرههای مرجانی آن که میزبان طیف متنوعی از زندگی دریایی است، مواجه خواهید شد. اما کیش چیزی فراتر از یک مقصد ساحلی زیباست. این شهر همچنین غرق در تاریخ و فرهنگ است و برای قرنها به عنوان یک مرکز تجاری خدمت کرده است. بازارهای سنتی، موزهها و مکانهای تاریخی این جزیره گواهی بر گذشته تاریخی آن است که به بازدیدکنندگان نگاهی اجمالی به فرهنگ و میراث غنی جزیره میدهد. یکی از نکات جالب سفر با تور کیش، خرید بدون عوارض در این جزیره است که بازدیدکنندگان میتوانند مجموعهای از کالاهای لوکس، لوازم الکترونیکی و صنایع دستی ایرانی را با قیمتهای معاف از مالیات بیابند. کیش همچنین به خاطر غذاهای لذیذش مشهور است و انواع غذاهای ایرانی و بین المللی در رستورانها و کافههای محلی موجود است. برای ماجراجویان، کیش مجموعهای از فعالیتهای فضای باز از جمله غواصی و پاراسلینگ را نیز دارد. سواحل بکر و آبهای شفاف این جزیره، آن را به مقصدی ایدهآل برای علاقه مندان به ورزشهای آبی تبدیل کرده است. کیش مکانی است که خاطرات فراموش نشدنی و آرزوی بازگشت دوباره و دوباره برای شما به جا میگذارد.
تور مشهد
تور مشهد سفری به قلب فرهنگ و تاریخ ایران است. با رسیدن به شهر، با عظمت معماری خیرهکننده و موزاییکهای رنگی در هر نقطه، شگفتزده خواهید شد. مشهد شهری آغشته به سنتهاست. اما مشهد چیزی فراتر از یک مقصد مذهبی است. اگر به تور مشهد همراه شدید، جاهای دیدنی مشهد را از دست ندهید. آرامگاه فردوسی که درست بیرون شهر قرار دارد، گواهی بر تاریخ غنی ادبی ایران است. مشهد همچنین شهر غذاهای لذیذ است و مجموعهای از غذاهای ایرانی و بینالمللی در رستورانها و کافههای محلی آن موجود است. بستنی زعفرانی معروف این شهر را که از مرغوبترین زعفران کشتشده در کوههای اطراف تهیه میشود باید امتحان کنید.
تور قشم
تور قشم سفری به دل طبیعت است که در آن بازدیدکنندگان میتوانند ترکیبی بینظیر از شگفتیهای طبیعی و میراث فرهنگی را ببینند. قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس، یک گوهر طبیعی واقعی با خط ساحلی خیرهکننده، غارهای پنهان و صخرههایی است که مطمئناً نفس شما را بند میآورند. یکی از جذابیتهای تور قشم، جنگل حرا است. جنگل زیبای حرا مجموعه متنوعی از حیات وحش از جمله پرندگان مهاجر و حیوانات دریایی را در خود جای داده است. بازدیدکنندگان میتوانند یک تور قایق در جنگل داشته باشند، از مناظر زیبا شگفتزده شوند و در مورد اکوسیستم منحصر به فرد یاد بگیرند. فقط کافی است بلیط قشم را رزرو کنید یا با تور قشم راهی سفر شوید. اما قشم همچنین مکانی با میراث فرهنگی غنی است که قدمت آن به هزاران سال میرسد. بازارهای سنتی و موزههای جزیره با آثار و نمایشگاههایی که داستان میراث فرهنگی غنی جزیره را روایت میکنند، نگاهی اجمالی به گذشته داستانی آن دارند. همچنین غذاهای دریایی تازه جزیره، مجموعهای از غذاهایی است که طعمهای منحصر به فرد خلیج فارس را به نمایش میگذارد. اگر بلیت هواپیما تهیه کرده و به قشم سفر کردید، غذاهای خوشمزه آن را به هیچ وجه از دست ندهید.
تور استانبول
تور استانبول سفری به یکی از جذابترین شهرهای جهان است، شهری که بازدیدکنندگان میتوانند ترکیبی بینظیر از تاریخ، فرهنگ و جنب و جوش را ببینند. وقتی که همراه با تور، استانبول را کاوش میکنید، با ترکیبی از ساختمانهای باستانی و سازههای مدرن که منعکسکننده گذشته غنی و داستانی شهر هستند، شگفتزده خواهید شد. مسجد آبی معروف شهر و ایاصوفیه با کاشیکاریهای پیچیده، گنبدها و طاقهایشان گواهی بر میراث چند صدساله اسلامی و مسیحی شهر هستند که باید از آنها دیدن کرد. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به راهنمای سفر به استانبول مراجعه کنید. اما استانبول فقط یک مقصد تاریخی نیست. این شهر همچنین به دلیل فرهنگ پر جنب و جوشش با بازارهای شلوغ، چایخانههای سنتی و نمایشهای خیابانی شناخته شده است. غذاهای استانبول نیز ترکیبی خوشمزه از غذاهای ترکی و بینالمللی است که در رستورانهای آن موجود است. استانبول همچنین فرصتهای زیادی را برای گردش در زیباییهای طبیعی شهر با تورهای قایق در تنگه بسفر و پیادهروی در جنگلهای مجاور ارائه میدهد.
تور کوش آداسی
کوش آداسی یک شهر جذاب در ترکیه است که در ساحل دریای اژه واقع شده است و دارای چشماندازهای طبیعی زیبایی است. بازدیدکنندگان کوش آداسی میتوانند از آبهای شفاف شهر لذت ببرند و همچنین خرابههای باستانی، بازارهای سنتی و مساجد آن را تماشا کنند. یکی از جاذبههای اصلی کوش آداسی، شهر باستانی افسوس است که زمانی یکی از بزرگترین شهرهای امپراتوری روم بود. بازدیدکنندگان میتوانند در همان خیابانهای یونانیان و رومیان باستان قدم بزنند و از ویرانههای به خوبی حفظ شده از جمله کتابخانه معروف سلسوس و معبد آرتمیس شگفتزده شوند. کوش آداسی علاوه بر تاریخ و فرهنگش به خاطر غذاهای لذیذش نیز شهرت دارد. بازدیدکنندگان میتوانند از انواع غذاهای ترکی از جمله کباب آبدار، مزههای خوشطعم و باقلوای شیرین در رستورانهای محلی لذت ببرند.
تور دبی
تور دبی سفری به قلب تجملات و نوآوریهای مدرن است، جایی که بازدیدکنندگان میتوانند شهری را که فرهنگ سنتی عربی را با تکنولوژی ترکیب میکند تجربه کنند. بازدیدکنندگان از شهر میتوانند مناظر خیرهکننده برج خلیفه، بلندترین ساختمان جهان را تماشا کنند یا از جزایر مصنوعی و هتلهای لوکسی که در خط ساحلی پراکندهاند، شگفتزده شوند. اما دبی چیزی بیش از شهر آسمانخراشها و زرق و برق است. میراث غنی عربی شهر در آن منعکس شده است. موزه دبی، واقع در قلعه تاریخی الفهیدی، نگاهی اجمالی به گذشته شهر دارد و بازارهای سنتی ادویه و طلا برای کسانی که به دنبال طعم اصیل فرهنگ عربی هستند، ضروری است.
سخن پایانی
تابستان زمان مناسبی برای تورهای مسافرتی و کاوش در مقاصد جدید است، خواه یک استراحتگاه ساحلی، یک استراحتگاه کوهستانی یا یک شهر پر جنب و جوش باشد. تورهای محبوب تابستانی به بازدیدکنندگان فرصتی برای استراحت و غوطهور شدن در فرهنگها، غذاها و سنتهای مختلف میدهند. فراموش نکنید که خرید اینترنتی تور میتواند بسیار سادهتر از خرید حضوری باشد و سفری راحت و بیدردسر را برای شما رقم میزند.
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