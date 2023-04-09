پرسنل دریابانی گلستان یک اگرت مصدوم را به محیط زیست تحویل دادند

علی بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: یکی از پرسنل دریابانی منطقه در آبگیرها و مناطق پیرامونی خلیج گرگان، این اگرت مصدوم را مشاهده و به محیط زیست تحویل داد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرترکمن افزود: این پرنده از گونه‌های حمایت شده بوده و پس از ثبت داده‌های مورفولوژیکی و اقدامات اولیه برای درمان به اداره امور حیات وحش محیط زیست گلستان انتقال داده می‌شود.

وی گفت: با وجود مسئولیت سنگین دریابانی گلستان در حفظ و حراست از سرحدات آبی ایران در دریای خزر، مأموران این نهاد نظامی در راه حفظ و پاسداشت حیات وحش منطقه از هیچ کمکی به محیط زیست دریغ نمی‌کنند.

به گفته بیانی، با فرهنگ سازی انجام شده شاهد همراهی بیشتر مردم در زمینه حفاظت از محیط زیست هستیم.

سواحل و آبگیرهای بندرترکمن و گمیشان و بویژه تالاب گمیشان و خلیج گرگان درغرب و شمال غرب گلستان از محل‌های زمستان گذرانی پرندگان مهاجر است.