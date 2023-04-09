شهید «صیاد شیرازی» در پیروزی انقلاب و تثبیت نظام نقش چشمگیری داشت

‌به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی، فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) در بیست و چهارمین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی که در مسجد سیدالشهدا (ع) شهرک قمر بنی هاشم (ع) نیروی زمینی ارتش برگزار شد با بیان اینکه شهید صیاد شیرازی پاداش جهاد در راه خدا را با شهادت گرفت، گفت: امام خمینی (ره) شخصیت ممتازی بود که در تاریخ ما چنین انسانی وجود ندارد و شهید صیاد شیرازی تربیت شده مکتب این انسان بزرگ بود.

وی ادامه داد: امام راحل مقابل رژیمی ایستاد که ژاندارم آمریکا در خلیج فارس بود و بیش از ۵۰ هزار مستشار در داخل ارتش خود داشت؛ در این ارتش شهیدان صیاد شیرازی، نامجو، بابایی، ستاری، آبشناسان و … حضور داشتند و نفس امام راحل این انسان‌ها را ساخت که در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی خوش درخشیدند.

سرلشکر ایزدی تأکید کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران با تقدیم ۴۸ هزار شهید می‌درخشد و این به واسطه حضور این ستارگان درخشان است.

فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ع) با بیان اینکه رزمندگان ارتش برای پیروزی انقلاب اسلامی مجاهدت‌های زیادی کردند، افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که تیر خلاص را به نظام شاهنشاهی وارد کرد؛ در مرحله اول پیروزی انقلاب اسلامی، شهید صیاد شیرازی و همرزمانش نقش کلیدی داشتند.

سرلشکر ایزدی یادآور شد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی منافقین و ضدانقلاب فعال شدند و به دنبال ضربه زدن به انقلاب اسلامی بودند و اگر اطلاع رسانی و خدمات ارتش نبود ممکن بود خسارات جبران ناپذیری را به بار بیاورد؛ منافقین در تهران و شهرها فعال شدند و بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم عادی را به شهادت رساندند.

وی با بیان اینکه شهید صیاد شیرازی انسان شجاع و با بصیرتی بود، تأکید کرد: شهید صیاد شیرازی در عملیات‌های شناسایی دشمن، شخصاً اقدام می‌کرد و این کار بسیار ارزشمندی بود. او در مبارزه با ضد انقلاب نقش ویژه‌ای ایفا کرد و در عملیات والفجر۴ نیز با بالگرد به نزدیک دشمن رفت و نیروها را هدایت کرد تا کار شناسایی را انجام دهند.

فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) با بیان اینکه بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی انسان‌های تربیت شده آن هستند، خاطر نشان کرد: شهید صیاد شیرازی در صحنه‌های مختلف دفاع مقدس همچون یک بسیجی جان برکف به ایفای نقش می‌پرداخت.