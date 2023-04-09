به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، بر اساس نتایج نظرسنجی موسسه «گالوپ»، بخش قابل توجهی از ۱۲ کشور با جمعیت غالب مسلمان، نسبت به تعهدات و وعده‌های آمریکا برای برپایی دموکراسی تردید دارند.

همچنین مطابق این نظرسنجی، اکثر مردم در کشورهای مذکور شک دارند که آمریکا بدون درصدی از نظارت، به آنها اجازه دهد آینده سیاسی خود را بسازند.

این نظرسنجی در آستانه بیستمین سالروز اشغال عراق و عملیات سرنگونی صدام حسین به رهبری آمریکا که از سال ۲۰۰۳ آغاز شد، منتشر شده است.

دو دهه بعد از این جنگ، حالا کمی بیشتر از یک چهارم عراقی‌ها بر این باورند که آمریکا به تعهدات خود برای برپایی دموکراسی در عراق متعهد بوده است. در سوی دیگر، ۷۲درصد با اینکه آمریکا حامی برگزاری انتخابات آزاد در عراق است، مخالف بوده و بر این باورند که واشنگتن درباره این موضوع «جدی» نیست.

به‌رغم برگزاری انتخابات دموکراتیک در سال ۲۰۰۵ در عراق در دوران اشغالگری آمریکا و انگلیس، دموکراسی عراقی همواره با مصادیق خشونت، تقلب و اعتراضات درگیر بوده است.

به گفته محقق ارشد «پروژه شمارش اجساد در عراق» که مرگ و میر غیرنظامیان در این کشور از زمان تجاوز آمریکا در سال ۲۰۰۳ را ردیابی و ثبت می‌کند، حمله آمریکا به عراق «یک ویرانه اقتصادی و کشور شکست‌خورده برجای گذاشته است.»

وی همچنین در سال ۲۰۲۱ در مقاله‌ای تحت عنوان «دموکراسی آزاد» گفته بود که «آمریکا و متحدانش هرگز نمی‌توانستند دموکراسی به سبک غربی ایجاد کرده یا دستاوردهای قابل انتظار چنین دموکراسی در یک کشور پیشرفته را(در کشوری همچون عراق) نظاره‌گر باشند.»

نظرسنجی گالوپ همچنین به این نتیجه رسیده که ایران از حیث اطمینان به نیات آمریکا، بی‌اعتمادترین کشور(۸۱درصد) در منطقه محسوب می‌شود. تونس، ترکیه، فلسطین اشغالی و همچنین عراق، پنج کشور نخست از حیث بی‌اعتمادی به واشنگتن را تشکیل می‌دهند.

گالوپ همچنین از شهروندان این کشورها این سوال را پرسیده که آیا به باور آنها آمریکا به تعهداتش برای کمک به پیشرفت اقتصادی این کشورها کمک کرده یا خیر.

ایران، ترکیه و تون(بین ۷۴ تا ۸۲درصد) به شدت با این پایبندی آمریکا مخالفت کرده اما کویت و مراکش به ترتیب با ۴۱ و ۳۴درصد، کمترین میزان مخالفت عمومی با این موضوع را به ثبت رساندند.