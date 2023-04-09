شکست نقشه داعش در اجرای عملیات گسترده در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «صادق جعفر» یکی از رهبران ائتلاف الفتح عراق تاکید کرد که نقشه داعش در اجرای سناریوی حملات در ماه مبارک رمضان شکست خورد.

وی افزود: پیشتر عناصر داعش و پیش از آن القاعده از طرح خود مبنی بر اجرای عملیات در ماه مبارک رمضان و هدف قرار دادن غیرنظامیان در این ماه خبر داده بودند که همین مسأله بیانگر میزان تفکرات تندرو آنها است.

جعفر بیان کرد: این تشکیلات تروریستی قصد داشت حملات مذکور را در استان‌هایی که هرازچندگاهی شاهد درگیری‌ها و عملیات ضدامنیتی بوده و مانند استان دیالی ثبات نداشته انجام دهند.

وی اضافه کرد: شرایط در استان‌های عراق تغییر کرده و دستاوردهایی در مناطق مختلف این کشور محقق شده است. در استان دیالی تنها طی ۵ ماه، بیش از ۵۰ عنصر تروریست از جمله چندین تن از سرکردگان مهم داعش به هلاکت رسیده‌اند.

جعفر تاکید کرد: همین عملیات امنیتی به صورت مستقیم باعث تضعیف تشکیلات تروریستی داعش شده است.

لازم به ذکر است که عملیات ضدتروریستی در سراسر عراق از سوی نیروهای امنیتی و با کمک نیروهای حشدشعبی همچنان ادامه داشته و رسانه‌های عراقی به صورت روزانه از هلاکت تروریست‌ها و یا کشف مخفیگاه آنها خبر می‌دهند.