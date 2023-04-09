در شبهای قدر نمایشگاه قرآن تا ساعت ۲۱ پذیرای مردم خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی عزیززاده، قائم مقام سیامین دوره نمایشگاه قرآن با بیان آخرین جزئیات این دوره از نمایشگاه، در مورد ساعت بازدید در لیالی قدر گفت: با توجه به اجرای ویژه برنامه شبهای قدر از سوی مصلای امام خمینی(ره) نمایشگاه قرآن از ساعت ۱۷ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
پیشبینی بازدید یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از نمایشگاه قرآن
وی افزود: به لطف خدا و به نور قرآن استقبال مردم در این دوره قابل توجه بوده و از این جهت افتخار میکنیم که همکاران ما در بخشهای مختلف توانستهاند جلب نظر مردم را ایجاد کنند، ما در این دوره شمارش تعداد بازدیدکنندهها را خواهیم داشت. سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از نمایشگاه بازدید کرد، پیشبینی میشود امسال از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عبور کند.
قائم مقام سیاُمین نمایشگاه بینالمللی قرآن در ادامه در مورد تفاوتهای نمایشگاه قرآن امسال با دوره گذشته گفت: امسال نمایشگاه مقداری به بخش بینالملل ویژهتر پرداخته است. عنوان بینالملل همواره در این نمایشگاه مورد استفاده قرار گرفته است، اما رویدادی از این دست به شرطی بینالمللی خواهد بود که کشورهای دیگر هم در برگزاری آن مشارکت داشته باشند. امسال از ۲۱ کشور برای حضور در نمایشگاه دعوت شد که ۱۶ کشور دعوت ما را اجابت کردند و خود این کشورها بخشهای مربوط به خود را مدیریت میکنند.
مجموعه مصلی حدود ۲۴ هزار ظرفیت پذیرش خودرو دارد
عزیززاده در ادامه در مورد طراحی بخشها در نمایشگاه امسال بیان کرد: امسال طراحی نمایشگاه با این خطکشی صورت گرفته است که بخشهای اصلی در محوطه اصلی و بخشهای جنبی هم در فضای جانبی جانمایی شوند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد تمهیدات رفاهی و از جمله خدمات پارکینگی گفت: این دغدغه در شبهای گذشته خیلی جدی بود، ارتباط دادن داخلی برخی پارکینگهای مجموعه از جمله موارد پیشبینی برای رفع این مشکل بود. شب گذشته یک تصمیم دیگر گرفته شد تا ظرفیت دیگری که حدود ۴۰۰ دستگاه را شامل میشود در اختیار بگیریم. مجموعه مصلی حدود ۲۴ هزار ظرفیت پذیرش خودرو دارد و این عدد در تمامی شبهای نمایشگاه تکمیل بوده است.
یادآور میشود، سیامین دوره نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم از ۱۲ تا ٢۶ فروردین با شعار «میخوانمت» در مصلی امام خمینی (ره) تهران برپا میشود. زمان بازدید از این نمایشگاه از ساعت ۱۷ تا ٢۴ خواهد بود.
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