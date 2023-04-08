جشن رمضانی «نسل آرمان» در نمایشگاه قرآن شور به پا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رغم استقبال هر ساله مردم از نمایشگاه قرآن، برنامه‌های امسال این رویداد فرهنگی متفاوت با سال‌های گذشته است و با استقبال چندین برابری روبرو شده است. حضور هزاران نفری مردم تهران و حومه را در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم به دنبال داشت. غرفه‌ها نیز از حضور مثال زدنی مردم استقبال کرده و از هر بخش صدای سرودی کودکانه و روح‌بخش به گوش می‌رسید.

جشن رمضانی «نسل آرمان» نمایشگاه قرآن، در نمایشگاه قرآن راه افتاد تا جمعیت هزاران نفری حاضر در نمایشگاه قرآن را به بخش نمازخانه و مقابل شبستان مصلی یکشاند. چیزی نگذشت که راه‌روهای نمایشگاه از هیاهوی جمعیت خالی و با صدای فریادهای شادی بچه‌ها و خانواده‌ها، نمازخانه پر شد.

در این مراسم ابتدا گروه سرود کودکان «احسان» و نونهالان «نجم‌الثاقب» سرودهای خود را برای حضار خواندند و کودکان حاضر در جمع نیز با صدای کودکانه آن‌ها همراهی کردند. سپس ۳ تن از مداحان معروف کشور رضا هلالی، سجاد محمدی و محمد اسداللهی که اخیراً در زمینه کودک و نوجوان فعالیت‌های جذاب و اثربخشی داشته‌اند، در مراسم حاضر شده و شور و شوق تازه‌ای به فضای جشن بخشیدند.

از ساعتی پیش از حضور این مداحان در نمازخانه نمایشگاه و بخش دهه هشتادی‌ها نماهنگ‌های شاد و کودکانه رضا هلالی پخش می‌شد و پس از ساعتی رضا هلالی، محمد اسداللهی و سجاد محمدی در جمع حاضر شده و نماهنگ‌های «بیعت» و «عزیزم حسین ۱»، «عزیزم حسین ۲»، «آقای عزیز» و «می‌خوانمت» را به همراه دو گروه سرود دوست‌داشتنی نجم‌الثاقب و احسان همخوانی کردند.

جمعیت اطراف سکو از کوچک تا بزرگ، همان طور که پرچم ایران را تکان می‌دادند و با چراغ‌قوه گوشی‌هایشان سالن را ستاره باران می‌کردند، با فریاد با آن‌ها همخوانی می‌کردند.

یادآور می‌شود، سی‌امین دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از ۱۲ تا ٢۶ فروردین با شعار «میخوانمت» در مصلی امام خمینی (ره) تهران برپا می‌شود. زمان بازدید از این نمایشگاه از ساعت ۱۷ تا ٢۴ خواهد بود.