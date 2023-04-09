به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی نظری صبح یک شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به این‌که همه ملزم به رعایت معاشرت اخلاقی و اجتماعی هستیم، اظهار داشت: در زندگی زناشویی و روابط بین زن و مرد که دین اسلام حد و حدود آن را تعیین کرده، بایستی مراعات کنیم با این‌حال در برخی مسائل از جمله زندگی زناشویی شاهد پسرفت هستیم.

رئیس دادگستری اهر، بی‌توجهی به واجبات دینی و شرعیات را عامل شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی و معضلات عنوان کرد و گفت: اگر وقوع جُرم و جنایات و آسیب‌های اجتماعی و مسائل اخلاقی را ریشه‌یابی کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که از عمل به واجبات و شرعیات دین اسلام غفلت کرده‌ایم.

وی بر لزوم رعایت معاملات فقهی و حقوقی و حلال در کسب و کارها تأکید کرد و افزود: متأسفانه در کسب و کارها به مبانی معاملات اسلامی و رعایت فقه حقوقی و درآمد حلال توجه کافی را نداریم. در حالی که کسب روزی حلال بایستی در هر شرایطی سرلوحه کسب و کارهایمان باشد.

نظری در ادامه با اشاره به مسمومیت‌های دانش‌آموزان گفت: دشمنان با ایجاد جو روانی و شایعه‌پراکنی، مسمومیت دانش‌آموزان را در سناریوی جدید دنبال می‌کند ولی ریشه واقعی در مسمومیت دانش‌آموزان وجود ندارد. اما توطئه‌ی دشمنان باعث نگرانی و حساسیت والدین شده است، از این‌رو با توجه به گزارش یک مورد از شایعه مسمومیت دانش‌آموزان اهری که ناشی از جو روانی بود، فرماندار و شورای تأمین، کارشناسان و اساتید اقدامات لازم را انجام دادند تا چنین مواردی در شهرستان اهر بروز نکند.

رئیس دادگستری اهر با ذکر این‌که رعایت حجاب قانون بوده و از شرعیات دین اسلام است، اظهار کرد: عدم رعایت حجاب به معنی دهن‌کجی به قانون کشور و شرعیات دین اسلام است، از این‌رو ضمن صدور دستورات لازم، به افرادی که حجاب را رعایت نکنند در ابتدا تذکر داده می‌شود و سپس در صورت بی‌توجهی فرد مذکور طبق قانون رفتار می‌شود. در طول تعطیلات نوروزی گزارشات و گلایه‌هایی از بی‌حجابی مسافران نوروزی در شهرستان اهر دریافت کردیم با این‌حال بانوان اهری همواره حجاب خود را رعایت کرده‌اند و در بین شهروندان اهری افرادی بی‌حجاب یا بد حجاب نداریم. دستگاه قضائی و نیروی انتظامی طبق دستور با افرادی که حجاب شرعی را رعایت نکنند برخورد می‌کنند.

وی به نزاع دسته‌جمعی اهالی یکی از روستاها در شهر اهر اشاره کرد و یادآور شد: روز دوشنبه اهالی یکی از روستاها به دلیل اختلافات شخصی و طائفه‌ای پیش از ورود به دادسرای عمومی و انقلاب اهر، مرتکب نزاع دسته‌جمعی شده و اقدام به ضرب و شتم یکدیگر کرده بودند. با این‌حال با حضور به موقع مأموران نیروی انتظامی و مقامات قضائی و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح با دستور دادستان اهر، مأمور نیروی انتظامی جهت متفرق کردن افراد حاضر در نزاع دسته‌جمعی اقدام به شلیک تیر هوایی کرده بود.

نظری از بازداشت ۸ نفر دیگر از عوامل نزاع دسته‌جمعی میدان دادگستری اهر خبر داد و گفت: در ساعات اولیه شکل‌گیری نزاع دسته‌جمعی میدان دادگستری، ۲۱ نفر با دستور قضائی و صدور قرار کیفری و تفهیم اتهام بازداشت شدند و روز گذشته ۸ نفر از عوامل نزاع دسته‌جمعی علی‌رغم اینکه متواری شده بودند با هوشیاری و اقدام به موقع سربازان گمنام امام (عج) و مأموران نیروی انتظامی با دستور مقام قضائی بازداشت شدند و مجموع بازداشتی‌های نزاع دسته‌جمعی در اهر به ۲۹ نفر رسید.

رئیس دادگستری اهر با تأکید بر این‌که نزاع دسته‌جمعی اخیر جسارت به پیشینه فرهنگی و اخلاقی شهرستان اهر بود، تصریح کرد: طرفین نزاع دسته‌جمعی در دستگاه قضائی هیچ پرونده شکایتی نداشتند، اما طبق شواهد و قرائن اهالی روستا با آمادگی قبلی برای نزاع دسته‌جمعی در شهر حضور یافته بودند. این افراد که مرتکب اخلال در نظم و امنیت عمومی بودند با آبرو و حیثیت شهرستان اهر بازی کردند در این راستا دستورات قضائی لازم صادر شده و به افرادی که بخواهند در نظم و امنیت عمومی اخلال ایجاد کرده یا امنیت مردم را تهدید کنند دستگاه قضائی در مقابل این افراد کوتاه نخواهد آمد.

وی از برگزاری جشن گلریزان ویژه آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و محکومین مالی مصادف با ۲۴ ماه مبارک رمضان در این شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: از عموم شهروندان اهری و خیرین جهت مشارکت در جشن گلریزان برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و محکومین مالی که ۲۶ فروردین‌ماه برگزار می‌شود دعوت می‌کنیم، یادآور می‌شویم که جشن گلریزان صرفاً برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و محکومین مالی بوده و شامل حال زندانیان جرایم عمد نمی‌شود.